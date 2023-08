Los alumnos del General…repitieron de grado, los otros siguieron el mismo ejemplo

Por Ricardo Bustos *

En mi veteranía, ya no hay lugar para cuestionamientos de izquierda o de derecha, atento al desarrollo que ha tenido la politiquería en los últimos tiempos y utilizo este término porque la “política” se ha convertido en una “porquería”, por mas que se enojen o duela a los que forman parte de ese entramado mentiroso que nos quieren hacer creer, solo piensa en los ciudadanos.

¿ Ser o no ser ? Sería la pregunta…ser peronistas es un sentimiento que une a los verdaderos alumnos o seguidores de las ideas del Viejo General y lo mismo ocurre con los que acompañan al Partido Radical, o los Socialistas, Comunistas y Liberales, pero es obvio que la práctica de cada uno de ellos dentro de sus respectivas estructuras partidarias, siempre ha respondido a los mismos lineamientos, con la excepción de los transversales o los socios en las “ colectoras ”, el invento del fallecido Dr. Kirchner, que terminó por destruir las plataformas de Partidos Políticos muy respetados y ahora han tenido que salir a remar contra la corriente y para no perder la costumbre, fracturándose nuevamente en mil pedazos. En algún momento de la historia, deberán sincerar sus pensamientos frente a la sociedad, pensando que hay muchos hombres y mujeres que no vivieron esta historia y tampoco han leído, como para sacar conclusiones y decidir en consecuencia.

Aquí no se trata de agresiones, rencores o desquites, sino de sincerar un pasado para aclarar el presente y abrir el camino hacia el futuro.

La Plaza de Mayo estaba repleta de militantes, muchos poco convencidos en aceptar los dichos del General Perón, a quien acusaban de haber incorporado “gorilas” al gobierno “popular”. Desde los balcones de la casa rosada en el año 1974 los peronistas de derecha o izquierda, cantaban y saltaban (igual que ahora) toda vez que el líder del movimiento ya alertaba sobre los momentos difíciles del momento y acusaba de estúpidos a los “montoneros”, los mismos a los que expulsó de la plaza.

Para aquellos que solo leyeron una parte de la historia contemporánea, sería bueno se enteren que el General jamás aceptó la izquierda ni sus ideales y prueba de ello fueron sus socios estratégicos como El Generalísimo Franco en España, Mussolini en Italia, Stroessner en Paraguay y otros líderes de ultraderecha que participaron activamente socorriendo a los naziz que huyeron despavoridos de Europa una vez que perdieron la sangrienta guerra.

Decía el General en 1974…”No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de veinte años… pese a esos estúpidos que gritan…

(Desde la plaza le respondían…”¡Se va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical!”.)

Anciano y enfermo, el General les decía a los manifestantes aquel 1 de mayo…“Queremos un pueblo sano, satisfecho, alegre, sin odios, sin divisiones inútiles, inoperantes e intrascendentes. Queremos partidos políticos que discutan entre sí las grandes decisiones…”.

Han pasado casi 50 años y aún hoy, esas heridas que dejó abierta la Plaza de Mayo, siguen sangrando, destilando odio y venganza, con referentes que poco o nada tienen que ver con el principio básico de una historia que nos debe una explicación sin mentiras “a todas y todos, todes, todex”.

Hay pocos roperos para guardar la enorme cantidad de muertos que muchos argentinos esconden simbólicamente como ironía del destino, en sus casas quintas, campos, countries, bancos extranjeros, fondos de inversión, blanqueos mentirosos de capitales, sociedades truchas, vidas de millonarios con orígenes de villas miserias y en medio de la nada, un pueblo que mira de que manera cada día, sin distinción de partidos o gobiernos, los dineros mal habidos desaparecen como por arte de magia sin que la justicia haga algo por frenar semejantes robos al patrimonio de la nación.

Docentes que en las aulas hablan de política o ideologia de género… “porque hay que informar y formar a los alumnos” y del otro lado… chicos que terminan la primaria haciendo la “o”con un vaso ya que no saben leer, escribir, interpretar o…pensar. Pero lo peor es que «culpan al sistema»…¿cual es el sistema?

Cada día con mayores presupuestos, menores resultados a la hora de comprobar algún resultado positivo en las evaluaciones educativas. Padres que no leen y por lo tanto no conocen absolutamente nada de nuestra historia como país, por lo tanto sus hijos tampoco.

Hoy es mas importante que cada argentino tenga dos celulares, que dedicar cuatro horas en las Escuelas a aprender al menos las cosas mas elementales que nos llevarán a un futuro en donde no nos traten como minusválidos intelectuales. En algún momento se acabará la leche y ya será muy difícil inundar de planes sociales las calles de la República y allí correremos el riesgo de enfrentar una crisis que no sabemos como puede terminar porque no hay peor mano de obra que la desocupada a la hora de iniciar acciones violentas por falta de contención.

“Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”. Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense.

* Locutor Nacional – Comunicador

Capioví, Misiones, Argentina