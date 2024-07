Los 11 de Lionel Scaloni para las semifinales ante Canadá

Luego de la floja actuación en la clasificación ante Ecuador, el entrenador de la Selección Argentina podría introducir varios cambios en busca de la final de la Copa América 2024.

La Copa América 2024 arrancó su etapa de definición con el sufrido triunfo de la Selección Argentina ante Ecuador, por lo que ya piensa en las semifinales del certamen. En busca de la defensa del título, el conjunto nacional se impuso en los penales ante Ecuador para meterse entre los cuatro mejores del certamen y ya se encuentra en Nueva Jersey entrenando de cara a lo que será un partido clave en búsqueda de una nueva final.

Con la mirada puesta en la evolución de Lionel Messi, el entrenador Lionel Scaloni ya empieza a cranear un equipo que se perfila con varios cambios con respecto al que clasificó, sufriendo y con Dibu Martínez como figura, ante Ecuador. Se sabe que el DT no quedó conforme, aunque por el momento no se perfila la alineación que enfrentará al conjunto norteamericano. También hay que esperar por conocer el estado de Lisandro Martínez y Nico González, quienes había terminado con algunas dolencias aunque no tendrían problemas para estar el martes.

De todos modos, se prevé la misma defensa que el pasado jueves, con Cuti Romero, Martínez y Nicolás Tagliafico, pese a que Marcos Acuña se encuentra recuperado. Por el momento esperan la evolución de Nahuel Molina quien sufrió una molestia frente al conjunto ecuatoriano: Gonzalo Montiel podría ingresar en su lugar.

En el medio, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister son una fija, mientras que Enzo Fernández podría salir luego de una floja actuación frente a Ecuador. Con Giovani Lo Celso también algo bajo de nivel, ¿vuelve Leandro Paredes o prueba con Exequiel Palacios?

Arriba, de no mediar inconvenientes durante los próximos días, seguiría Messi, mientras que el «9» podría volver a ser Julián Álvarez para el regreso de Ángel Di María.

El probable equipo de la Selección Argentina para enfrentar a Canadá

Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández o Leandro Paredes o Exequiel Palacios, Ángel Di María o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Cuándo juega la Selección Argentina vs Canadá por las semifinales

El encuentro por las semifinales de la Copa América se llevará adelante el próximo martes 9 de Julio desde las 21 (hora de Argentina) entre el conjunto de Lionel Scaloni y el equipo de Jesse Marsch, que venció por penales a Venezuela.

Ambos equipos ya se habían enfrentado en fase de grupos, donde la albiceleste logró imponerse por 2-0 tras un difícil duelo.