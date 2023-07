Lonquimay: el 15 de Setiembre se hará la Feria de las Carreras 2023

Se anunció una nueva edición del evento que se desarrollará el 15 de septiembre en Lonquimay, que busca acercar toda la oferta académica de la región, destinada a los estudiantes que finalizan el nivel secundario.

El encuentro se desarrolló esta mañana en el Auditorio del Centro Cultural Provincial MEDASUR, con la presencia de la subsecretaria de Educación, Marcela Feuerschvenger; el intendente de Lonquimay, Manuel Feito, la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón y la diputada provincial Valeria Luján.El 15 de septiembre se desarrollará en Lonquimay, la Tercera Edición de la Feria de las Carreras. Se trata de un espacio para todas las personas interesadas en conocer la oferta académica de la universidad pública, tanto en la Provincia como a nivel regional. Participarán diferentes universidades e institutos de toda La Pampa. Habrá charlas, un taller de orientación vocacional y varias actividades, destinada a todos los estudiantes del nivel secundario de la Provincia.La diputada provincial del bloque FreJuPa, comentó que es la Tercera Edición que se realizará del evento, como continuidad de las cumplidas en Miguel Riglos y Macachín. “Año a año van aumentando la cantidad de estudiantes, de participantes de toda La Pampa. Realizamos para que se puedan acercar y observar la oferta académica que existe dentro de la Provincia, de la mano de la Universidad Nacional de La Pampa, y después de la oferta académica que depende de Ministerio de Educación de la Provincia”, contó.“Esta Feria la organizamos desde la Legislatura, es necesaria la colaboración de todas las áreas de Gobierno, que podemos articular el trabajo en conjunto y ponernos de acuerdo en todas las posibilidades que brinda la provincia. No solo en lo que tienen que ver con la oferta académica, sino también en lo que trata de hacer la Feria, que es acercar ofertas que tienen que ver con la vida de los estudiantes dentro y fuera de la Provincia. Hago referencia a las becas y demás beneficios o servicios que el área de Juventud ofrece como en Casa de La Pampa en Córdoba”, agregó.También remarcó que participarán instituciones como la ANSES, para brindar información que ayude a los estudiantes; la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Río Negro, entre otras. “Tratamos de que todas las universidades vecinas puedan participar, de centralizar en la feria”, afirmó.Luego se refirió a que en el transcurso de la jornada en la Feria, se ofrecerán charlas y talleres vinculados a la orientación vocacional para que los estudiantes presentes puedan participar.Por otro lado, destacó la importancia de ir organizando el evento en distintas localidades de la provincia con el objetivo de descentralizar y también puntualizó en el trabajo en conjunto con las distintas áreas del Gobierno provincial.“La presencia de estudiantes ha ido creciendo en cada edición, comenzamos con 500, seguimos con 800 y ahora esperamos muchas más. Estamos agradecidos con todas las áreas de Gobierno, sin el apoyo de todos sería imposible organizar un evento de esta magnitud”, concluyó.La subsecretaria de Educación remarcó que la Feria fue declarada de Interés Educativo debido al alcance regional que tiene. “Participan no solamente las ofertas educativas de La Pampa, sino también de universidades de la región. Es muy importante porque abre una perspectiva para todos los estudiantes de La Pampa, para en un tiempo muy propicio donde en septiembre ya cada uno esta pensando en su proyecto de vida”, explicó.“Desde el Ministerio de Educación vamos a estar presentes porque creció la oferta de nivel superior en La Pampa; en los Institutos de Formación Docente con las carreras tradicionales y nuevas que se implementaron, como también los Institutos Técnicos que se sumaron muchos. Es muy importante que todos los estudiantes conozcan las posibilidades que nuestros institutos tienen. También estaremos presentes con la formación profesional que creció, en este momento tenemos 21 centros de formación profesional en La Pampa”, detalló.En ese sentido, agregó: “entendemos que la escuela secundaria forma para la ciudadanía, para el mundo del trabajo y justamente los centros de formación profesional ofrecen esta posibilidad que es muy amplia y variada para insertarse en el mundo laboral”.Por último, celebró ésta oportunidad que se le da a los estudiantes de La Pampa. “Hay que promover para que las escuelas secundarias participen, conozcan, es una forma también de acompañar a los jóvenes pampeanos que están definiendo su futuro”, concluyó.

Manuel Feito

El intendente de Loqnuimay agradeció la iniciativa y que sea sostenida en tiempo. “Para nosotros es un honor y un orgullo que nos hayan elegido para que Lonquimay sea la sede del evento. Vamos a trabajar mucho para que el 15 de septiembre estemos a la altura de las circunstancias”, contó.

“Es un proyecto que a la hora que se nos presentó, se tomó en conjunto con nuestro único colegio secundario, el Instituto Privado Julio Neri Rubio, se hace en un marco muy particular, ya que son los 40 años de la institución y un trabajo en conjunto con muchos áreas de Gobierno para que la situación edilicia -hay una ampliación en ejecución- sea coronada con esta Feria que será en Lonquimay. De cara a septiembre estamos muy ansiosos de poner contener esta movida muy grande”, agregó.

“Hay un proyecto en sí, donde estamos hablando de que cuando cualquier joven sufre o cumple todas sus etapas de obligatoriedad de la educación, llega una de las decisiones más importantes o trascendentales de su vida, que no es la única, pero sin duda que el Estado tiene que estar presente para acompañar esta decisión. Hoy con las Ferias de las Carreras, donde no solo podremos ver las ofertas educativa formal, sino también ampliar este universo. Hoy salimos de la escuela y tenemos que estar preparados para trabajar, o cualquier decisión que tomemos que se pueden trabajar, pero tenemos que tener las herramientas para hacerlo”, finalizó.