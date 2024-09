Lluvias en el Amba

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias fuertes para la zona del AMBA y se espera que pueda haber alerta por caída de granizo.

Se vienen las lluvias en Buenos Aires

Las lluvias volverán a decir presente en el AMBA, con tormentas fuertes, según adelanta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros pronosticadores del tiempo. No se descarta posible caída de granizo.

Además, de manera inesperada luego, de las lluvias que se vienen, bajarán fuerte las marcas térmicas en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, luego de un fin de semana caluroso y máximas superando los 30 grados.

Por ahora no hay alerta meteorológica del organismo oficial para la zona del AMBA, pero al norte de la provincia de Buenos Aires ya hay alerta amarilla por lluvias y granizo y eso podría trasladarse hacia el sur y ahí si afectaría a Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Cuándo llegan las lluvias al AMBA

Según el Servicio Meteorológico Nacional este lunes 30 de septiembre habrá lluvias en Ciudad y Gran Buenos Aires, con la chance de que algunas de las tormentas sean fuertes.

Este lunes a partir del mediodía comenzará la inestabilidad en el AMBA y a partir de las 14 horas, según indican los diferentes pronosticadores del tiempo, comenzarían las tormentas.

Las lluvias se mantendrán al menos hasta las 20 horas y ya en la noche profunda se espera que se despeje el tiempo y se abra para tener un martes primero de octubre a pleno sol.

Las recomendaciones del SMN por las lluvias fuertes

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.