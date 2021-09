Llegaron más vacunas de Sinopharm y Pfizer a La Pampa

El Gobierno de la provincia de La Pampa, a través del Ministerio de Salud, comunicó que en las últimas 48 horas llegaron a la Provincia 9.170 dosis de vacuna contra la COVID-19, distribuidas de la siguiente manera: 8000 dosis de Sinopharm y 1.170 dosis de Pfizer.

Se continúa con el Plan Estratégico de Vacunación escalonado y progresivo que se viene desarrollando en la provincia de La Pampa. Habiendo alcanzado coberturas favorables en personas desde los 18 años en adelante y tomando en consideración la situación epidemiológica con indicadores alentadores en relación a la evolución de la pandemia pero aun con el alerta correspondiente dado el comportamiento del SARS CoV2 en otras partes del mundo, se decide liberar el inicio de esquemas de vacunación en personas desde los 18 años, es decir que las personas de ese grupo de edad pueden concurrir a los vacunatorios sin turno previo por su primera dosis de vacuna. En tanto que aquellas personas que deben recibir su segunda dosis dispondrán del turno por los medios habituales.

A su vez, la vacuna Pfizer se aplicará en todas las personas de la cohorte de 17 años inscriptas convocándolas con turno vía mail.

Para dar respuesta al Plan Estratégico de Vacunación que se lleva adelante se están distribuyendo las dosis de vacuna Sinopharm y Pfizer progresivamente a toda la Provincia.

Al recibir el turno vía mail las personas deben concurrir al establecimiento de Salud según se los convoca. Si la persona no concurre en el día que se le ha otorgado el turno, deberá esperar que la citen nuevamente.

Se recomienda a la población:

a) No perder la oportunidad de vacunación

b) Continuar, aún estando vacunado, con las medidas de prevención de contagios.

Vale aclarar que si la persona no acude al turno asignado, el mismo se pierde y volverá a recibir otro según disponibilidad de vacunas, sin necesidad de volver a inscribirse.

Aquellas personas que decidan concurrir a recibir su primera dosis de vacuna sin turno deben hacerlo en los horarios habituales de los vacunatorios de cada localidad. En Santa Rosa, General Pico y Eduardo Castex hay lugares precisos para la vacunación contra la COVID-19.

Se aplicarán dosis de vacuna hasta agotar stock optimizando el recurso y se retomará el plan de vacunación según disponibilidad de vacunas.