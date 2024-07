Llegaron los bicampeones de América con Ángel Di María a la cabeza

Sin Lionel Messi, el “Fideo” es el comandante de la llegada del plantel campeón

La Selección argentina llegó al país

La Selección argentina llegó al país, al Aeropuerto de Ezeiza, de la mano de Ángel Di María, tras los festejos del conjunto argentino al obtener la victoria ante Colombia, el domingo pasado por 1-0 y coronarse como bicampeón de América. Sin Lionel Messi, el “Fideo” es el encargado de escoltar a los jugadores que llegaron al suelo nacional.

Como luego de aquel recibimiento en 2022, cuando Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar, venciendo a Francia en los penales, un gran grupo de hinchas se acercaron para recibir a los bicampeones con gritos y alientos de felicidad. En esta primera instancia, 11 de los 26 futbolistas que forman parte del plantel son los que aterrizaron.

Los jugadores que llegan al país son: Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Nicolás González, Giovanni Lo Celso, Ángel Di María, Exequiel Palacios, Valentín Carboni, Gonzalo Montiel y Alexis Mac Allister.

Muchos de los futbolistas no regresarán al país, como es el caso de Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Gerónimo Rulli, ya que se sumarán a la Selección sub-23, dirigida por Javier Mascherano, para buscar conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tambien, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández y Franco Armani decidieron quedarse en Miami y no volver. Por último, Lionel Messi, quien vive en el país norteamericano, no regresó para las celebraciones con el plantel, debido a que se realizara estudios para determinar el grado de su lesión y, además, la MLS, competencia que disputa el actual club del “10”, Inter de Miami”, continúa en competencia.

Otro que se pronunció acerca de los festejos, fue el presidente argentino, Javier Milei, quien, mediante las redes sociales, le abrió las puertas de la Casa Rosada a los futbolistas. “Sin lugar a dudas disfrutaría mucho ver a estos grandes titanes festejar en el balcón de la Casa Rosada mirándolo desde la Quinta de Olivos… es un momento de enorme gloria para ellos y sería muy lindo que puedan levantar la copa frente a los argentinos…!!!” fue el mensaje que dejó el líder de la Libertad Avanza en la red social “X”.