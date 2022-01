Llegan los autotest a las farmacias: cuánto salen y cómo usarlos

La distribución comenzó este fin de semana y algunas farmacias del interior del país ya lo tienen a la venta.

El autotest llega a las farmacias. La distribución comenzó el viernes por el interior del país y el producto ya está en algunos negocios de Rosario, Corrientes, Bahía Blanca, Tandil, entre otras ciudades del interior. Este lunes empieza a repartirse en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Hasta ahora, las pruebas para determinar si una persona tiene Covid-19 se han realizado en centros públicos dependientes de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción. El impacto de la tercera ola de contagios provocó un colapso en los centros de testeo que obligó al Poder Ejecutivo a modificar los criterios para determinar los casos positivos y a agilizar la aprobación de los autotest por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

En efecto, desde este lunes comenzarán a venderse una primera remesa de uno de los cuatro laboratorios autorizados por la ANMAT, cuyo precio oficial de venta es de 1.650 pesos.

Actualmente hay seis autotests aprobados por la ANMAT. De todos ellos, solo uno se produce en el país: se trata del desarrollado por el laboratorio rosarino Wiener Lab. Los otros cinco son importados y serán comercializados por los laboratorios Asserca, Jayor, Roche, Abbott y Vyam Group.

Los autotests comercializados por Laboratorios Jayfor –bajo la marca Immunobio, que fabrica un laboratorio chino– comenzaron a distribuirse este viernes en las droguerías, según informaron desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Este lunes empezará a verse en algunas las farmacias de la Ciudad y el GBA, que estarán identificadas con un cartel de «negocio adherido» en la puerta.

Cómo se realiza el autotest

A diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante.

Es importante que la toma de la muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos. Si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el coronavirus puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección.

Siempre hay que lavarse las manos antes de comenzar, ya sea con jabón o con alcohol en gel. Luego se toma el hisopo, se saca del estuche y se hace un barrido en ambas fosas nasales.

Una vez tomada la muestra, se realiza la prueba aplicando el hisopo sobre el tubo de reacción que contiene el reactivo del kit y se debe esperar al menos quince minutos para obtener un resultado.

Luego se descarta el hisopo y se tapa el tubo con una tapa que es a su vez un dosificador o gotero. Luego se colocan cuatro gotas de la solución con la muestra del paciente en el casete de reacción en el lugar donde se coloca la muestra. A partir de ahí debe reposar el casete durante 15 minutos en donde va a estar ocurriendo un análisis clínico y luego de ese tiempo se puede observar la reacción.

Es importante saber que no se debe enviar a analizar el autotest SARS-CoV-2 ya que arroja un resultado a partir de los 15 minutos de tomada la muestra. Ésta, debe aparecer entre los primeros 15 y 30 minutos. No se debe considerar el resultado del test antes de esos 15 minutos o después de los 30 minutos, dado que puede inferir un resultado falso.