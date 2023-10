Llega una nueva edición de La Noche de los Teatros

Será este sábado desde las 19. Habrá tours teatrales, espectáculos gratuitos e importantes descuentos en salas privadas.

Descuentos y entradas gratuitas en las principales salas porteñas en La Noche de los TeatrosNA/Juan Vargas.

Este sábado 28 de octubre llega a la Ciudad de Buenos Aires una nueva edición de La Noche de los Teatros, con tours teatrales a partir de las 19, espectáculos gratuitos con el renovado Teatro Alvear como protagonista, además del San Martín y una oferta especial de salas privadas que ofrecerán descuentos de entre 60% y 90% en el marco de la campaña “Vení al Teatro”.

Como cada año, esta iniciativa busca potenciar la industria cultural a través del programa Las NochesBA que organiza la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad, el Ministerio de Cultura porteño y AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales).

La Noche de los Teatros: cuáles serán los espectáculos gratuitos

La oferta gratuita que tendrá la Ciudad estará centralizada en el Teatro San Martín, sala Martín Coronado (Avenida Corrientes 1530) donde podrá verse Cyrano, adaptación y dirección de Willy Landin, mientras que en la sala Casacuberta se podrá presenciar la obra Largo viaje de un día hacia la noche.

Por su parte, en el Teatro Alvear estará Edmond (Av. Corrientes 1659, recientemente abierto después de ocho años). En todos los casos, las entradas se retirarán a partir de las 18 en las boleterías de los teatros, hasta agotar stock disponible y no podrá retirarse más de dos entradas por persona.

La Noche de los Teatros: entradas con descuentos del 60% al 90%

En el circuito privado, para acceder a los descuentos que ofrece “Vení al Teatro», existía la posibilidad de retirar los cupones promocionales hasta este martes en Tickets Bs As (Avenida Pres. Roque Sáenz Peña 1141). Allí se podían comprar los bonos a $500 para el espectáculo elegido en sus funciones del sábado 28 de octubre, hasta agotar disponibilidad. Se podían adquirir hasta cuatro bonos por persona presentando DNI (máximo dos por espectáculo), para así acceder a la entrada con un descuento único que irá del 60% al 90% según espectáculo.

Las obras privadas que se podrán disfrutar con descuentos del 60% al 90% son:

Teatro Astral Antígona en el baño y Los mosqueteros del rey.

Teatro Astros Lo que el río hace.

Chacarerean Teatre Un judío común y corriente.

Teatro El Nacional Sancor Seguros Los Bonobos.

Teatro Liceo Piaf.

Teatro Lola Membrives Tootsie.

Teatro Maipo Come from away.

Teatro Metropolitan Querido Evan y Votemos.

Multiteatro Comafi Brujas, Para mi, para vos, Como provocar un incendio, Coqueluche, Toc Toc, Tom, Dick y Harry y Somos nosotros.

Paseo la Plaza Fabregas / Sanjiao + Comedia, Me gusta y Mi madre mi novia yo.

Teatro Picadero Okasan.

Teatro Picadilly Es sólo sexo.

Teatro Politeama Parque Lezama.

Teatro Premier Sin vergüenzas.

Teatro Regina Broadway en concierto.

Visitas guiadas en La Noche de los Teatros

A partir de las 19 de este sábado se podrán realizar dos tours guiados por los emblemáticos teatros de la Avienda Corrientes con guías especializadas en artes escénicas y se podrán conocer historia, mitos y leyendas de las salas más prestigiosas de la Ciudad de Buenos Aires.

El primer circuito se llama “La historia del teatro argentino desde el circo criollo hasta la actualidad”, cuenta con dos salidas, una a las 19 y otra a las 20 con punto de encuentro en la esquina de Luis Sáenz Peña y Avenida Rivadavia (frente al Teatro Liceo). Durante el paseo se visitarán los Teatros Liceo, Politeama, Apolo, Lola Membrives, Multiteatro y El Nacional.

El segundo circuito se denomina “La revista porteña y los Cines Teatros”, también cuenta con dos salidas, una a las 19 y otra 20.30 con punto de encuentro en el Teatro El Nacional (Avenida Corrientes 960). Además de este mítico teatro, se visitarán el Maipo, Tabaris, Opera, Gran Rex y Broadway.

NA