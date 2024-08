Lizy Tagliani emocionó a todos al compartir la primera foto con su hijo

La conductora de Pop Radio gritó a los cuatro vientos la noticia más especial de su vida.

Este martes en “Arriba bebé” por Pop Radio 101.5, la conductora, Lizy Tagliani, abrió su corazón fiel al estilo que la caracteriza y dio detalles del nuevo integrante que se suma a su familia junto a su marido, Sebastián Nebot.

“Al no ser un hijo biológico que vos podés contarlo desde el minuto uno, es muy difícil preservar su identidad, por eso solo podemos hablar de lo que nos pasa a Sebastián y a mí”, expresó y agregó: “Estuvimos bastante tiempo pudiendo disfrutar entre nosotros. Yo tenía muchas ganas de compartirla, me gustaría que sea diferente y poder decir más cosas, pero tiempo al tiempo, todo se va a acomodar”.

Además, la conductora contó cómo viven este momento tan especial y deseado: “Lo más hermoso de esto es cambiarle la realidad a alguien y a nosotros mismos, ya nada va a ser igual. Es una vida que llega a nuestra familia para tratar de hacer lo mejor, no le vamos a poder garantizar el resultado, pero sí el compromiso de que sepa que esto va a ser su lugar de contención”, y añadió: “Es un gran compromiso y es lo más importante para nosotros, es maravilloso, es increíble. El título o la etiqueta es una decisión que le corresponde a esa personita, no importa si es tía o mamá, lo que le salga del corazón”.

A su vez, recordó su historia en este momento: “La vida ha sido muy generosa conmigo, fueron 7 años de mucho sufrimiento, pero que no tiene que ver solo con el hambre, es una circunstancia, creo que es lo más sano que nos pasó comparado con todas las cosas”, y terminó: “Cuando mi mamá se casó con mi papá José, a quien le debo la vida, no sé cuál sería el destino sino lo hubiera conocido. Él me enseñó a que no hay nada más lindo que poder sanar y esto es una devolución de favores”.

Por último, reveló cómo le gustaría ser como mamá: “Quiero ser lo más natural posible para que sepa que la familia que tiene es la que lo va a hacer bien, la que se merece, de la que esté orgulloso, de la que podamos hablar con claridad, que tengamos amor, decirnos todo y sobre todo, lo que más quiero, es que pueda vivir en un ambiente sano, con el alma noble, lleno de valores y con el respeto por el otro y la vida”.

El posteo de Instagram más especial de Lizy Tagliani

La actriz, comediante y conductora a través de un posteo de Instagram compartió una foto donde se pueden ver la manos de los tres unidas: la de su hijo, la de su marido y la de ella; junto a la que escribió: “Y de repente conocimos otro amor, distinto, único, enorme. El amor más grande con el que nos pudimos topar. Estamos felices de ser tu familia, tu nueva vida, la oportunidad de construir junto a vos un camino”.

Y agregó: “Comienza un viaje largo en el que fundamentalmente les pedimos a todos que cuiden cualquier detalle de la vida de nuestro bebé, es importante para él y para este proceso. Nosotros somos su familia, pero necesitamos el amor y la reserva de todos. La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas. No podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad”.

“Nuestra familia empezó a viajar en este universo hermoso de cuidar tus caídas, acompañar tus sueños, cuidar tus noches y jugar tus días. No esperamos nada más de lo que vos quieras darnos. Me llena el alma escucharte decirme ‘mamá’ o a @sebasnebot ‘papá’, pero queremos que sepas que no buscábamos ninguna etiqueta, solo cambiar tu vida y la nuestra para siempre”, continuó.

Resaltó un deseo muy profundo para su hijo: “Solo queremos ser quienes cuiden tu derecho a ser una personita feliz. Acá estamos para amarte hasta el final, para protegerte, educarte y cuidar tu pequeña historia pasada como el tesoro más preciado, para que ese día en el que quieras saber, tengas el cofre de tu vida bien guardado y ver qué es lo que deseas hacer con él”.

“Desde hoy somos PAPÁ, MAMA Y TATI. Te amamos, bienvenido a este hermoso nuevo mundo. Mamá tiene un trabajo fantástico que su mejor paga es recibir el amor de la gente. Cuando mamá era chiquita no tenía mucho y ahora tiene la mejor fortuna que se pueda tener, ya lo vas a sentir en cada palabra, en cada saludo, en cada demostración de amor”, manifestó.

Y concluyó con la emoción a flor de piel: “Querido TATI, acá estamos para vos y cruzando el portón cuando salgamos de paseo te vas a encontrar con el amor de todas esas personas que aman a mamá y papá, y que quieren lo mejor para vos”.