Lionel Scaloni fue elegido como el mejor entrenador de 2022 en la gala de los premios The Best: su humilde discurso al recibir el reconocimiento

El comandante de la Albiceleste que se consagró en el Mundial de Qatar se impuso en la votación ante Carlo Ancelotti y Pep Guardiola.

Capello le entregó la estatuilla a Scaloni .

En el Mundial 2018 era asistente de Jorge Sampaoli en la selección argentina y no había tenido una experiencia como entrenador principal. apenas cinco años después, Lionel Scaloni fue elegido como el mejor director técnico del mundo en la ceremonia de los premios The Best. El Gringo, de 44 años, recibió el galardón de manos de un mito como Fabio Capello. Y venció en la terna a dos enormes referentes como Carlo Ancelotti, ganador de la Champions League con el Real Madrid, y Pep Guardiola, vencedor de la Premier League con el Manchester City.

“Buenas noches a todos. Agradecerles por el premio a todos. Es un premio que lo votan los futbolistas y tiene un valor enorme. Agradecerles a los jugadores, a los 26 que nos llevaron a la gloria, sin ellos no hubiésemos podido conseguir nada. Al presidente de la AFA (Claudio Tapia) por permitirme ser entrenador de esta Selección maravillosa. A Pablo Aimar, Roberto Ayala, Walter Samuel, Matías Manna, Martín Tocalli, Luis Martín y Rodrigo Barrios, todo mi cuerpo técnico, que más que cuerpo técnico son amigos. Eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente. Ver esa gente emocionada en las calles, disfrutando, no tiene precio. Los jugadores han jugado para ellos. Y por último a mi familia; mi esposa, mis hijos, que están acá. Y a mi mamá, papá y hermanos que están en Pujato, mi pueblo. Gracias a ellos soy lo que soy. Gracias”, fue su corto, pero humilde y emotivo discurso al recibir el reconocimiento.

El premio tuvo un sabor doblemente especial para Scaloni: horas antes de la ceremonia, la AFA confirmó que continuará como entrenador de la Albiceleste hasta el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La entidad lo hizo oficial a través de los redes sociales, luego de una reunión en París entre el presidente Tapia y el propio DT, con té de por medio.

“Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva. Seguimos afianzando el proyecto de selecciones nacionales, junto a Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo”, escribió en un posteo el ex titular de Barracas Central, junto a la instantánea del cónclave. Luego, declaró: Es una noticia para ustedes. Nosotros ya lo sabíamos. Lo teníamos confirmado de antes. Faltaba que nos pudiéramos ver, lo hicimos hoy, hablamos hoy y listo, lo pudimos resolver. Es importantísimo tener la continuidad del cuerpo técnico campeón del mundo y la Copa América, continuar con el proyecto que lo lleva adelante él… estábamos seguros porque los dos somos hombres de palabra y es lo mejor que le puede pasar a la Asociación del Fútbol Argentino”.

El Gringo podrá celebrar el título mundial y el premio The Best con el público argentino en marzo: habrá dos amistosos el 23 y el 28 frente a Panamá y Curazao, respectivamente. El primero se disputará en el estadio Monumental, recientemente remodelado y con capacidad para más de 83.000 espectadores (se convirtió en el recinto de mayor aforo del continente). ¿El segundo? Hay varias opciones en danza.

Por el momento, pica en punta el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con el Madre de Ciudades de Santiago del Estero como alternativa. Más atrás pujan San Juan y San Luis como provincias que desean cobijar a la Albiceleste. Lo concreto es que los hinchas podrán tributarle a Scaloni y los futbolistas todo su cariño tras la tercera estrella cosechada en Qatar. Un galardón mucho más grande que los que habitan en las vitrinas.