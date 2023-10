Lionel Messi, sobre su octavo Balón de Oro: «Este es el más especial porque viene del Mundial»

El astro argentino aseguró que todos los premios de la revista France Football son especiales para él pero este último era distinto por lo hecho en Qatar 2022.

Lionel Messi.Foto: Balón de Oro.

El ganador del Balón de Oro 2023, Lionel Messi, aseguró que los últimos dos balones son los más especiales de su carrera porque están vinculados con los títulos que obtuvo con la Selección, entre ellos el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, señaló que cada uno los ocho premios de esta índole representan una parte importante de su carrera deportiva en el Barcelona.

«Todos los Balones de Oro tienen un significado especial. Los que gané en el Barcelona, los últimos dos gracias a la Selección, son especiales todos. Mucho más este que viene de la mano del Mundial que era algo que más quería ganar», aseguró Messi sobre los últimos dos galardones que consiguió.

También expresó que le encantaría seguir ligado al Barcelona desde su lugar, sin dar muchas pistas, pero aseguró que ama al club y lo quiere ver bien: «Al Barcelona lo voy a seguir siempre porque es el club que amo y voy a amar toda mi vida. Estoy seguro que voy a volver en algún momento».

«Una vez que me retire no es algo que me llame ser parte del staff técnico del Barcelona. Voy a vivir allí porque es el club que me dio todo pero por ahora no pienso en eso. Quiero colaborar desde mi lado y en un futuro se verá», detalló.

Además, recordó su paso por París, justamente la ciudad en donde se llevó a cabo la Gala del Balón de Oro, y expresó que está todo bien con el club: «Disfruté mucho de la ciudad, dejé muchos amigos en París y es un lugar que me gustó mucho. Deportivamente no fue de lo mejor que viví pero son cosas que quedaron atrás».

«No creo que la gente de París tenga muchas ganas de verme con el Balón de Oro. Seguimos teniendo una relación normal, hablamos pero nada más. No hay enojo ni nada entre ambas partes pero quedó todo normal».

Sobre que lo denominen como «el mejor jugador de la historia»

«No sé si soy el mejor de la historia y tampoco es algo que me lo pregunte o me interese. Todos quieren ser futbolistas y que a mi me digan que soy de los mejores me llena de orgullo», expresó Messi.

«Tampoco sé si este año es el mejor de mi carrera pero es diferente y muy especial. Fui parte del mejor club del mundo, del mejor equipo de la historia pero la Copa del Mundo era especial y era la única que me faltaba y la más importante para mi», completó

Escrito por Federico Guerendiain

