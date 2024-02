Lionel Messi jugó cinco minutos y el Inter Miami perdió 6-0 ante Al Nassr

El capitán de la Selección Argentina ingresó en el final del encuentro donde su equipo fue superado ampliamente por el conjunto de Arabia Saudita.

En la segunda presentación de su gira por Asia, el Inter Miami mostró una de sus peores versiones del último años y, sin la presencia de Lionel Messi para no acumular minutos de más, perdió 6-0 ante el local Al Nassr de Cristiano Ronaldo, pero sin el astro luso afuera por una lesión muscular, en el Kingdom Arena desde las 15.

El equipo que dirige Gerardo «Tata» Martino y que incorporó recientemente al goleador uruguayo Luis Suárez, no ganó desde que comenzó el 2024 y preocupa mucho su rendimiento. Vale recordar que el 10 ingresó a los 82 minutos para poder cumplir con los espectadores pero su cara de fastidio dijo más que mil palabras.

Así está el calendario de amistosos del Inter Miami

.El Salvador 0-0 Inter Miami

.FC Dallas 1-0 Inter Miami

.Al Hilal 4-3 Inter Miami

.Al Nassr 6-0 Inter Miami

.Hong Kong vs Inter Miami | Amistoso | Domingo 4/02, a las 6 horas | Estadio Hong Kong

.Vissel Kobe vs Inter Miami | Amistoso | Miércoles 7/02, con horario a definir | Estadio Nacional de Japón

.Inter Miami vs Newell’s | Amistoso | Jueves 15/02, con horario a definir | DRV PNK Stadium .