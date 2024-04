Liliana Heker inauguró la 48° Feria Internacional del Libro con un fuerte discurso contra el ajuste de Javier Milei

La escritora Liliana Heker brindó un duro discurso inaugural de la 48° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el que también lanzó fuertes críticas a las políticas del Gobierno de Javier Milei.



La autora de «El fin de la historia» y «Zona de clivaje» comenzó su exposición contando que antes de escribir su discurso se preguntó si tenía sentido celebrar una nueva edición de la feria del libro en un país donde «día a día crece la pobreza y la indigencia, donde en los últimos meses hubo millares de despidos sin fundamentos, donde la educación y la salud pública están en emergencia, la obra pública fue cancelada y las universidades están desfinanciadas al punto de correr el riesgo de cerrar sus puertas».

Y continuó: «Donde la investigación científica y tecnológica y el ejercicio de la ciencia y la tecnología están siendo devastados, toda institución o medio que favorece el desarrollo y la difusión de la cultura ha sido desvirtuado o borrado, se entregan las riquezas naturales y el Estado aparece ausente aún en caso de epidemia».

Liliana Heker dio el discurso inaugural de la 48° Feria Internacional del Libro

«Confieso que más de una vez una noticia de último momento hizo tambalear este texto mío aún antes de que empezara a darle forma y sin embargo acá estoy, celebrando, como hace medio siglo en mi primera feria, el estar rodeada de libros y de una concurrencia que sospecho en buena medida viene acá porque está buscando algo preciso o difuso que espera encontrar en un libro», manifestó Heker.

«El libro tiene una significación muy especial en estos momentos por la inagotable diversidad de posibilidades que implica y por ser el exponente de una amplísimo registro del conocimiento y del arte me parece atinado instalarlo como un justo representante de toldo lo que hoy es atacado en el campo de la cultura. Reivindicarlo entonces se me hace una cuestión imperiosa y no como autora, aunque la escritura sea el trabajo que amo», agregó la escritora.

El Director de la Feria del Libro había confirmado la presencia de Javier Milei

«Javier Milei estará el 12 de mayo en la Feria del Libro. Será el último domingo. Desde la editorial pidieron que el acto sea en la pista central, de las vacas y caballos. Es el único que no usamos de la Feria, pero hablaron con La Rural, y parece que se encargarán de todo», había expresado Martínez en el programa Contacto Digital de Alejandro Alfie, por Radio Rivadavia.

Aunque en ese momento aclaró: «El acto de Milei va a suceder en la Feria del Libro, pero no nos encargamos de la organización de la presentación del libro de Javier Milei».

La presentación del libro de Javier Milei

A la vez, Martínez se refirió a la presentación del Presidente en la Feria del Libro y consideró «paradójico» que un Gobierno que es «indiferente con la cultura», presente un libro en ese lugar.

«Resulta paradójico que un Gobierno que es indiferente con la cultura, sienta que el lugar donde tiene que estar presentando un libro es en ese lugar, en el evento cultural más importante del país y de habla hispana en cuanto al libro», opinó.

En la misma línea, apuntó: «Durante los últimos años la Feria del Libro le reservaba un espacio privilegiado en el salón azul para Nación con los Ministerios de Ciencia, Tecnología, Educación y Cultura, pero este año el Gobierno decidió no estar porque ‘no hay plata'».

Finalmente, contó que durante las últimas dos ediciones de la Feria, Javier Milei estuvo presente en ambas y llenó salas y había filas de jóvenes para ingresar. Sobre el tema, sostuvo: «Fueron actos con respeto y sin cruces. Pero esta vez será algo más grande ya que viene como presidente, no solo como autor del libro».

En marzo pasado, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, confirmó que en la Feria del Libro 2024 no habrá representación del Estado nacional. La decisión se comunicó luego de una reunión que llevó a cabo con Alejandro Vaccaro, y con el propio Ezequiel Martínez.

De esta manera, el Gobierno no destinará $300 millones al stand oficial de la más importante exposición librera del país. «Estamos en tiempos en los que la distribución cuidadosa de recursos es esencial», justificó Cifelli.