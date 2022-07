Liga Municipal: Todos los resultados, Tabla de Posiciones y próxima fecha

Estos son los resultados registrados por una nueva fecha de la Liga Municipal de Fútbol.

ZONA A

Falucho 0 Maisonnave 3

Goles:Nicolas Camon , Rodrigo Ojeda x 2.

Expulsados: Guillermo Baigorria (M)

Quetrequen 3 Recreativo 1

Goles: Jose Ortellado , Nery Cornejo x 2 (Q). Jose Orellano (R)

Alta Italia 1 Sarah 1

Goles: Kevin Cañete (A.I) , Jonathan Carrera (S)

Expulsados: Juan P Ruiz (A.I) , Kevin Holzmann ( S) .

Ceballos (foto) 1 Van Praet 2

Goles: Diego Schoreder ( C) , Pedro Suarez x 2 (V.P)

E. Martini 3 H. Lagos 0

Goles: Lautaro Drago, Albaro Oliveri, Joaquin Rios.

Expulsados: Gustavo Piacenza (H.L) , Gustavo Medina (E.M)

Posiciones:

Van Praet 16 , E. Martini 15 ,Maisonnave 14 Recreativo 12 ,Quetrequen 10 , Falucho y Alta Italia 8 , Hilario Lagos 7 , Sarah 4 , Ceballos 2.

Próxima fecha a disputarse el domingo 10 de Julio en Realicó.

HORA FECHA 8 LOCAL RECREATIVO

09:00 H. LAGOS VS SARAH

10:30 QUETREQUEN VS MAISONNAVE

12:00 A. ITALIA VS FALUCHO

13:30 VAN PRAET VS E. MARTINI

15:00 RECREATIVO VS CEBALLOS

ZONA B

Agustoni 0 Speluzzi 0

Expulsado: Alexander Falcón (S).

Conhello 1 Villa Mirasol 0

Gol: David Paz (C).

Vertiz 1 Mauricio Mayer 0

Gol: Esteban Pellegrino (V).

La Maruja 5 Rucanelo 0

Goles: Gustavo Aimar Sánchez, Danta Manganelli (2), Manuel Orellano y Jorge Rodríguez (LM).

Expulsado: Gonzalo Cisneros (LM).

Metileo 2 Dorila 0

Goles: Federico Melado y Fabricio Ibrahim Torres (M).

Expulsado: Jeremías Funes (D).

POSICIONES: Vertiz 22 , Metileo 17 , La Maruja 14 ,Conhello 11 ,Speluzzi 10 , Dorila y Agustoni 9, V. Mirasol 8 , mayer 7 , Rucanello 2 y M. Nievas 1.

Próxima fecha a disputarse el domingo 10 de Julio en Villa Mirasol.

HORA FECHA 9 LOCAL V. MIRASOL

09:00 M. MAYER VS METILEO

10:30 CONHELLO VS SPELUZZI

12:00 AGUSTONI VS RUCANELLO

13:30 DORILA VS LA MARUJA

15:00 V. MIRASOL VS M.NIEVAS

LIBRE VERTIZ

ZONA C

Partido Postergado

Santa Maria 3- Santa Teresa 0

Goles:Facundo Aschemacher, Gaston Aschemacher , Dante Storm.

Expulsados: Rodrigo Luquez (S.T).

POSICIONES: Santa Maria 15 , Abramo 13 , Cuchillo Co 12 , Anchorena 9 , Santa Teresa y Rolon 8 , Alpachiri 2 , Quehue 1.

Próxima fecha a disputarse el domingo 24 de Julio en Cuchillo Co.

HORA FECHA 7 LOCAL CUCHILLO CO

10:30 ALPACHIRI VS ABRAMO

12:00 SANTA TERESA VS QUEHUE

13:30 T.M ANCHORENA VS ROLON

15:00 CUCHILLO CO VS SANTA MARIA

ZONA D

La Reforma 2- Puelches 0

Goles:Dante Cepeda , Matias Diaz

Casa de Piedra 3 – Gob Duval 1

Goles: Franco Garcia y Jorge Lopez x 2 (C.P) , Cristian Nuñez (D).

POSICIONES : Puelches 12 , La Reforma 12 , Casa de Piedra 6 , Duval 0.

Próxima fecha a disputarse el domingo 10 de Julio en La Reforma.

HORA FECHA 6 LOCAL LA REFORMA

11:30 DUVAL VS PUELCHES

13:30 LA REFORMA VS CASA DE PIEDRA

ZONA E

Puelen 0 La Humada 0

Expulsados: Juan Maya (L.H)

Algarrobo del Aguila 3 Santa Isabel 2

Goles: Fabian Franco y Lucas Moran (S.I)

Dario Badal y Josias Santander x 2 (A.A)

Expulsados: Eduardo Fernandez y Joaquin Llanos (S.I)

Lucas Cobarrubia y Javier Cobarrubia (A.A)

POSICIONES: La Humada 11 , Puelen 8 , Alg Aguila 6 , Sta Isabel 2.

Próxima fecha a disputarse el sábado 9 de Julio en La Humada :

FECHA 6 LOCAL LA HUMADA

10:30 ALG AGUILA VS PUELEN

12:00 LA HUMADA VS STA ISABEL