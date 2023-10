Liga de Quito del santarroseño Luis Zubeldía le ganó por penales a Fortaleza y se consagró campeón de la Copa Sudamericana

El conjunto ecuatoriano amplió su palmarés con una segunda copa, ya que había conseguido este campeonato en el 2009.

Liga de Quito superó 4 a 3 por penales a Fortaleza, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y se consagró campeón de la Copa Sudamericana. El conjunto comandado por el entrenador argentino Luis Zubeldía amplió su palmarés con una segunda copa, ya que había conseguido este campeonato en el 2009.

El equipo brasilero se puso en ventaja con gol del argentino Juan Martín Lucero y rápidamente Lisando Azulgaray igualó el encuentro, por lo que el argentino se convirtió en el máximo goleador de Liga de Quito en esta Copa Sudamericana, con sus 4 tantos.

EL PENAL DE DOMÍNGUEZ QUE LE DIO LA CONMEBOL SUDAMERICANA A LIGA DE QUITO.

En un encuentro muy parejo en los 120′ de juego, pero en la ronda decisiva el arquero Alexander Domínguez brilló con tres tiros atajados. Este significa el primer título internacional en Sudamérica para el peruano Paolo Guerrero, que hace tres meses llegó al club desde Racing Club.

La tanda de penales fue no apto para cardíacos, en primera instancia el delantero Paolo Guerrero erró el primer penal para el conjunto ecuatoriano y cuando Pedro Augusto tenia en sus pies el primer titulo para Fortaleza, Alexander Domínguez le ahogó el grito. Luego Emanuel Brítez erró para los de Juan Pablo Vojvoda y Liga de Quita obtuvo su segunda Copa Sudamericana.

En un duelo de entrenadores argentinos, el que se impuso fue Luis Zubeldía por sobre Juan Pablo Vojvoda. Con este título, Liga de Quito igualó a Independiente, Boca, Athletico Paranaense e Independiente del Valle como máximos campeones de la Sudamericana, todos con dos.

Un dato no menor es que Luis Zubeldia salió campeón por primera vez como DT, luego de 15 temporadas. Y tres de los cinco títulos internacionales de Liga de Quito fueron con entrenadores argentinos: Con Edgardo “Patón” Bauza, cosechó la Copa Libertadores 2008 y Recopa Sudamericana 2010 y ahora con Zubeldía la Copa Sudamericana 2023.



Paolo Guerrero y la consagración de Liga de Quito: “Estoy muy feliz”

El ex delantero de Racing Paolo Guerrero expresó su alegría por obtener la Copa Sudamericana 2023 con Liga de Quito, a solo tres meses de su llegada y remarcó que es una “revancha” por no poder jugar la final con Flamengo en 2017.

«Desde el primer momento en que llegué a Liga, el propósito era ganar la Sudamericana. Me llamó el profe Zubeldía cuando me fui de Racing, me dijo que íbamos a ganar la Sudamericana y eso me movió para venir a Liga. Es increíble, agradezco a Dios, a mí familia y a los que me apoyan siempre. Estoy muy feliz», sostuvo el atacante después de ganar la Copa.

Además, sobre su revancha personal, añadió: «Esta es mi revancha después de no haber podido jugar la final con Flamengo en 2017 por la sanción y hoy tengo la revancha. El fútbol da revancha y es lo más lindo». Luego Luis Zubeldía interrumpió la charla para abrazar emotivamente al delantero.

