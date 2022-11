Licitaron tareas de desmalezamiento en más de 3.000 kilómetros de rutas provinciales

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, llevó a cabo esta mañana la apertura de sobres para la licitación pública que ejecutará la obra “Corte de Pastos y Malezas en Rutas Provinciales Pavimentadas” de La Pampa, con un presupuesto oficial actualizado de $ 164.573.709.

El organismo provincial, a través del su Dirección Principal de Conservación, Mantenimiento y Convenio, realizó esta mañana el acto licitatorio en el Auditorio de la Dirección Provincial de Vialidad, con la presencia de Andrea Cantelmi en representación de la Dirección Principal de Asuntos Legales; Daniel González por la Dirección de Contaduría y por la Dirección de Conservación, Mantenimiento y Convenio, José Recarte, acompañado por Rolando Tambussi y Andrea Llanos, y representantes de las firmas oferentes.

Las Rutas fueron divididas en ocho zonas compuestas de la siguiente manera, Zona A: rutas Nº 2, 4, 9 y 11; Zona B: Nº 1, 2, 7 y 101; Zona C: Nº 1, 9 y 18; Zona D: Nº 14; Zona E: Nº 20 y 24; Zona H: Nº 1, 4 y 102; Zona I: Nº 13, 12, 105, 11 y 102; Zona J: Nº20 y 34.

La zona A tiene un presupuesto de $ 20.838667,85, mientras que la zona B $ 23.039.844,16. Para la zona C, el monto es de $ 22.472.794,43; para D $ 21.109310,87; para la E $ 22.604.894,92; para la H $ 23.361.873,95; para la I $ 16.091.303,33 y para la zona J el monto es de $ 15.055.019,83.

Recarte comentó a la Agencia Provincial de Noticias que se licitó la obra para los cortes de pastos y malezas “de todas las rutas provinciales asfaltadas que existen en la Provincia. Están divididas en ocho zonas donde distintos oferentes hicieron sus ofertas para realizar los cortes para febrero del año que viene. Se trata de un contrato anual que vencería en el mes de febrero de 2024”, agregó.

“Son alrededor de 3.000 kilómetros, se presentaron cuatro empresas, cada una lo hace para la zona que quieran licitar. No se presentan para todas las zonas, pero están cubiertas todas las zonas, que es lo importante”, comunicó.

Además, detalló que el trabajo consiste en cortar las banquinas en un ancho de 8 metros de ambos lados de la cinta asfáltica, y agregó: “y las adyacencias de los bosquecillos, lugares donde hay plantas de distintas especies, hay limpieza de esos bosquecillos, determinadas hectáreas de acuerdo a las zonas y las adyacencias son 25 metros a cada lado de los bosquecillos, que también se corta el pasto para que se pueda entrar al mismo para descansar. También se adosó a esta licitación, aradas, la idea es una arada en la zona determinada, necesaria para desmalezar en el ancho del camino que nos falta, que no se corta, seria entre los 8 metros que nosotros cortamos, al alambrado. Entonces, en esa zona, hay bosques, hay pastizales, la idea es arar donde se pueda para prevenir los incendios”, explicó.

Por último, comentó que desde el área de la DPV deciden en que mes se realizan los cortes. “Generalmente en la época invernal no se trabaja porque el pasto no crece, sí se trabajará en los periodos de verano-otoño y primavera casi verano. Depende del tiempo climático muchas veces. Hay cinco meses del año que no se corta por los estudios que venimos haciendo y siete que sí”, finalizó.