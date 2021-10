Ley de etiquetado frontal: el Frente de Todos no pudo reunir quorum en Diputados y se cayó la sesión

No hubo acuerdo entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Qué pasa con el proyecto. Se realizó un debate en minoría en el recinto de la Cámara baja.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto al jefe del bloque del FdT, Máximo Kirchner.

El Frente de Todos no consiguió quorum para tratar en el recinto en Diputados la Ley de etiquetado frontal, después de que no alcanzara un acuerdo con el principal interbloque de la oposición Juntos por el Cambio. Sin la presencia de este bloque se cayó la sesión y se realizó un debate en minoría en la Cámara baja. El oficialismo consiguió 122 diputados, siete menos que los necesarios para habilitar el debate, el primero presencial tras el inicio de la pandemia.

Juntos por el Cambio había adelantado que no daría quorum para esta sesión, aunque luego le hizo propuestas al oficialismo en una oferta para cambiar de posición. Molestos por la forma en que se produjo la convocatoria, le pidieron al oficialismo incorporar al temario la ley ovina y abrir el debate de otros temas en las próximas dos semanas en comisiones, como discutir proyectos sobre boleta única, una reforma a la Ley de Alquileres, la emergencia educativa y el Presupuesto 2022 con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán. No hubo acuerdo con el oficialismo y el interbloque de la oposición decidió no dar quorum.

En Juntos por el Cambio habían puesto reparos por la convocatoria del Frente de Todos para sesionar, con una agenda propia sin haber tratado de llegar a un consenso con la oposición. El titular del interbloque Mario Negri planteó en Twitter: “El oficialismo llamó a una sesión especial sin consensuar con la oposición. Tras la derrota deberían tener más humildad. Juntos por el Cambio tiene postura mayoritaria a favor del etiquetado frontal, pero no sumaron temas clave como la emergencia educativa. El Frente de Todos deberá conseguir el quorum”.

Críticas del Frente de Todos a Juntos por el Cambio por no haber dado quorum para la sesión de Ley de etiquetado frontal en Diputados

El oficialismo criticó la postura de Juntos por el Cambio y llamó a sus miembros a “mostrar que les interesa la salud de los pibes y pibas, y de seguir avanzando de manera conjunta y articulada en sancionar leyes que mejoran la calidad de vida de los argentinos y argentinas”. Desde el bloque que lidera Máximo Kirchner mencionaron que “no es la primera vez que Juntos por el Cambio especula con este proyecto”. Recordaron que el interbloque de la oposición se opuso al proyecto en la sesión del 30 de noviembre de 2020.

Máximo Kirchner, a Juntos por el Cambio: “Deberían ser más pacientes, para el 2023 faltan dos años”

En su discurso en el recinto, el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados apuntó contra Juntos por el Cambio: “Deberían ser más pacientes, para el 2023 faltan dos años”. Criticó al interbloque de la oposición por no dar quorum y a la la candidata de ese espacio María Eugenia Vidal, que anticipó que si repite la victoria de las PASO reclamará la presidencia de la Cámara de Diputados.

El diputado oficialista planteó: “Han vuelto a comportarse como siempre fueron cuando le tocó ser gobierno: suprimir a quienes pensaban diferentes, perseguirlos. No soportan la democracia a veces porque esta ley, por ejemplo, lo que hace no es ni siquiera prohibir el azúcar sino poder ser conscientes de qué consumimos, de cómo nos alimentamos”.