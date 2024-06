Ley Bases: Martín Lousteau presentó dictamen propio y presiona a los dialoguistas

El senador nacional y titular de la UCR presentó su iniciativa para ser tratada el próximo miércoles “pensando en todos los argentinos y no solo en los más privilegiados”.

Martín Lousteau presentó este viernes su dictamen de minoría para la sesión del próximo miércoles a las 10 en el Senado, cuando y donde se tratará el proyecto de Ley Bases y el Paquete fiscal enviado al Congreso por el Gobierno.

El senador radical no tiene asegurado el tratamiento de su proyecto, dado que la redacción que acordó el oficialismo tiene la prioridad de votación al ser mayoritario. No obstante, en la misma sesión los senadores podrían no acompañar el texto del Gobierno y definirse por aprobar la iniciativa del presidente de la UCR.

El dictamen contempla actualizar bimestralmente el presupuesto para las universidades, según inflación; la no delegación de facultades al Poder Ejecutivo; actualización de jubilaciones y pensiones de acuerdo al IPC, y excluir de las privatizaciones a empresas estatales como Radio y TV Argentina y Aerolíneas Argentinas, entre otras cuestiones.

Fue el propio Lousteau quien compartió en redes sociales los puntos más importantes de su dictamen, el cual “trabajamos pensando en todos los argentinos y no solo en los más privilegiados”, indicó el legislador.

Los puntos más importantes del dictamen de Martín Lousteau

.Educación: Queremos actualizar bimestralmente el presupuesto de las universidades nacionales según la inflación. La educación debe ser un servicio esencial.

.Ciencia y tecnología: El Poder Ejecutivo Nacional no dificultará el normal funcionamiento de organismos como el CONICET, el INCAA, el INTI o el Servicio Meteorológico Nacional, entre otros.

.Emergencia pública y delegación de facultades: No se delegarán facultades al Poder Ejecutivo.

.Obra pública: Las obras que tengan un avance de más del 75% o financiamiento internacional deben terminarse.

.Jubilaciones: Proponemos actualizar los haberes según la inflación para mantener el poder de compra que tenían en diciembre de 2023.

.RIGI: Proponemos que se concentre en el desarrollo de sectores estratégicos a la vez que protege y promueve a las PyMEs.

.Privatizaciones: Excluimos del listado de empresas a privatizar al Correo Argentino, Radio y TV Argentina y Aerolíneas Argentinas.

.Blanqueo: Proponemos que quienes hayan blanqueado en los últimos 10 años, aquellos que estén procesados por lavado, que no sean residentes o que sean testaferros no puedan acceder a este régimen.