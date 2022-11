Lewandowski convirtió su primer gol en Mundiales en la victoria sobre Arabia Saudita

El seleccionado europeo se impuso por 2-0 a su par árabe, con goles Zielinski y Lewandowski, y enciende el Grupo C del Mundial, en la previa del partido entre la Argentina y México. Szczesny le atajó un penal a Al Dawsari.

Cambios: en el segundo tiempo, antes del inicio, Nawaf Alabid por Alanjei (AS); 17m. Jakub Kaminski por Zielinski (P); 19m. Sultan Alghannam por Alburayk (AS); 25m. Krzysztof Piatek por Milik (P); 35m. Abdulrahman Alobud por Almalki (AS), Nasser Aldawsari por Alshehri (AS) y 45m. Hatan Bahbri por Alabid (AS).