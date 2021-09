Legisladores pampeanos rechazaron el reclamo de Chile por los límites marítimos

Legisladores pampeanos participaron de una reunión extraordinaria del Bloque Argentino de la Unión de Parlamentarios del Mercosur con el fin de dar tratamiento a la decisión unilateral de Chile de extensión de la plataforma continental, hecho que afectan derechos soberanos argentinos.

Los representantes de la provincia de La Pampa Francisco Torroba, Alicia

Mayoral, Carina Pereyra, Estela Guzmán y Oscar Zanoli coincidieron en la necesidad de defender la soberanía argentina, en un encuentro que se llevó a cabo en forma virtual.

Por su parte, Torroba participará en la redacción del documento donde estará la postura de las legislaturas argentinas y del Parlamento del Mercosur frente al conflicto, donde expresará la postura de ratificar la paz y el diálogo permanente, tal como lo hicieron otros parlamentarios.

Mayoral manifestó su adhesión a las palabras de Cecilia Britto, parlamentaria del Mercosur, indicando que “se acompaña el proceso de la diplomacia en el documento de redacción, el cual tiene que ser contundente y claro».

También se escucharon otras voces patagónicas de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La actividad estuvo presidida por la senadora mendocina Hilda Quiroga, quien se encontraba acompañada por los legisladores Rolando Baldasso, Daniel Galdeano Claudia Salas, Gladys Ruíz y el Secretario Hipólito Riveira, quien coordinó la reunión.

CONFLICTO Y ELECCIONES EN CHILE.

El objetivo de la misma fue escuchar a técnicos y especialistas quienes

explicaron cómo surge el conflicto en el cual hoy Chile, a través de un decreto de su presidente Sebastián Piñera, reclama un total de 5500 kilómetros cuadrados de la plataforma marina del sur de Argentina.

El primer orador fue el abogado Carlos Bianghardi, magister en Relaciones Internacionales, Coordinador del Departamento del Atlántico Sur y autor de “Cuestión Malvinas: a 35 años de la Guerra del Atlántico Sur”, quien dijo: “desde hace 30 años que estudio todos los temas relacionados con la frontera, me especialicé en el Atlántico Sur e hice todo el recorrido del tratado del Beagle.

Indicó que la historia del desencuentro entre Argentina y Chile tiene 200 años, en 1984 el tratado de paz fue efectivo pero no ha sido superado. Se trata de una de las fronteras más extensas del mundo y los conflictos han sido alentados especialmente por el Reino Unido, quien ha estado siempre presente en el lugar con una estrategia para mantenerse y fomentar esta situación entre ambos países”.

Luego fue el turno de Liliana Bertoni, secretaria Académica U.P.S.M, Profesora y Doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires; que destacó: “los límites geográficos han pasado a ser la llave de amistad que abre puertas, es un trabajo en conjunto para la sustentabilidad da futuro. La realidad jurídica dice que los Estados pueden marcar unilateralmente sus límites y otorgar

concesiones. Lo hizo Chile en el tratado de paz y amistad en 1984, ese reglamentó la navegación en el Canal de Beagle”.

«NO PUEDE CADA ESTADO RESOLVER SOLO».

Sin embargo la especialista advirtió que “no puede cada Estado resolver sólo por sus derechos soberanos, porque existe este documento que limita la situación”, si lo hace estaría violando un acuerdo internacional. “La conducta de Chile es violatoria”, remarcó.

Por su parte Cecilia Britto, parlamentaria del Mercosur, destacó que el tratado de 1984 “puso fin a más de 30 conflictos limítrofes entre Argentina y Chile, pero también generó principios para futuras controversias, estas eran soluciones pacíficas”.

“Igual estamos preocupados”- sostuvo Britto- “y apelar que todos los

parlamentos de Argentina tengan una posición firme y enérgica que no es menor. Comparto los conceptos de Bianghardi, que “no es casual, no es propia del espíritu expansivo de Chile esta situación, sino que responde a intereses superiores del Reino Unido en una región, que es de su interés y que no cesará en sus pretensiones. Esto seguro dará mucha letra para que desde la política tengamos una posición

consolidada”.