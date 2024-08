Le niegan el pasaporte a una nena por tener un nombre de «Game of Thrones»

La nena de seis años quedó indocumentada porque su madre decidió homenajear a su personaje favorito de «Juego de Tronos» sin contemplar los derechos de autor.

Una madre del Reino Unido quedó «devastada» después de que le negaran el pasaporte a su hija de seis años por llamarse Khaleesi en honor a uno de los personajes centrales de la serie «Juego de Tronos», o «Game of Thrones». Eventualmente logró que le entregaran el documento a la pequeña, pero la historia ya se había vuelto viral.

A pesar de lo controvertido que resultó el personaje que interpretara la actriz Emilia Clarke, una mujer de Wiltshire, en el Reino Unido, quiso homenajearla poniéndole a su hija uno de sus tantos títulos: el de Khaleesi.

Durante los años que duró la serie también proliferaron las Aryas y Daenerys, así como algunos Tyrion, pero nadie se vio venir los problemas legales en el futuro.

Lo que ocurre es que la serie pertenece al estudio Warner Brothers, por lo que en la Oficina de Pasaportes del Reino Unido consideraron que emitir un documento a nombre de Khaleesi era una violación a los derechos de autor, que son propiedad de esa compañía.

«Quedé devastada, estábamos tan entusiasmadas con nuestras primeras vacaciones juntas» al parque de Disneyland en París, explicó hace una semana Lucy, la madre de Khaleesi, desde su casa en Swindon, en el suroeste de Inglaterra.

La historia de Lucy y su hija Khaleesi se volvió viral por la carta de la Oficina de Pasaportes del Reino Unido, que obligó a la mujer de 39 años a buscar un abogado para investigar.

Lo que descubrió la defensa de Lucy y Khaleesi es que los derechos de autor sólo impiden que se utilice el nombre en productos o servicios, pero no aplica a los nombres propios de personas.

«Esa información fue enviada a la Oficina de Pasaportes, que dijo que necesitaría una carta de Warner Brothers para confirmar que mi hija puede usar el nombre», reveló la mujer.

«Yo no entendía y estaba frustrada. Si le pude tramitar un certificado de nacimiento, ¿no debería haber saltado una alarma en ese momento? Jamás pensé que se podía registrar un nombre de pila», afirmó.

Menos de una semana después de que se volviera viral la historia alguien de la Oficina de Pasaportes se comunicó con Lucy para disculparse diciendo que había habido un «error» dado que le habían contestado como si la nena hubiese intentado cambiar su nombre en vez de acceder a su documento internacional.

«Me recomendó que probara de nuevo, que ahora debería salir», dijo Lucy, convencida de que fue la viralización de su historia lo que hizo entrar en razones a la burocracia británica.

«Si no lo hubiese publicado en redes sociales no habría pasado nada. Me habría quedado sin saber qué hacer. Hubo gente que se comunicó conmigo para contarme historias similares», agregó.

Una fuente del Ministerio del Interior del Reino Unido le confirmó al sitio de la BBC que «el pedido está siendo procesado» y pidieron disculpas «por la demora» a la familia de Khaleesi.