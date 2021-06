Le mandó una carta a Alberto: una nena que cumple años el 20 de junio lo quiere festejar prometiendo a la Bandera

La niña que cursa cuarto grado quiere celebrar su cumpleaños prometiendo la bandera junto a sus compañeros de curso.

Las restricciones por la pandemia de coronavirus obligaron a los docentes de la Escuela N° 205 de Alta Barda a suspender los actos. Tampoco pueden hacer la promesa de forma virtual porque algunos estudiantes no tienen computadora y los maestros no quieren dejar a ningún niño afuera. Por eso, decidieron postergar la tan ansiada fecha para cuando las condiciones epidemiológicas mejoren.

«Ella se puso muy mal y me dijo que le quería pedir al presidente que le dejara prometer a la bandera; yo le dije que ella le escribiera la carta y que yo se la iba a tratar de mandar», dijo Karen y confesó que no tenía idea de cómo podía acceder a Alberto Fernández para que leyera la carta de su hija. «Se la mandé a su cuenta oficial de Instagram y la compartí en mis redes para que se hiciera viral, pero no estamos seguras de si la va a leer o no», señaló.

Tras redactar la carta con suma dedicación, Lola compartió su idea en una clase virtual de Zoom y recibió el apoyo de los docentes y compañeros. Es que, en honor a su apellido, la niña de 8 años tiene una capacidad innata para hacerse amigos.

«Desde que pudo comprender que había nacido un día de la bandera, se volvió fanática», se ríe su mamá, Karen Maravella, sin disimular su orgullo por la niña vivaz a la que cría en su casa de Neuquén. Lola ama a su bandera y se clava una escarapela en el pecho desde el primer día de mayo y hasta que terminan todos los actos patrios del invierno. Cuando se cruza con un mástil en una plaza, saluda a la tela como si fuera un amigo cercano y hasta pidió un cumpleaños temático de la bandera. Nada de princesas o personajes de Disney: Lola quería una torta celeste y blanca.

El destino parece confirmarle que va por el camino correcto. Desde 2020, el 20 de junio se volvió un día especial por partida triple. Lola festejó su cumpleaños, el día de su amada bandera y la llegada de Martina, su hermanita menor. Este domingo, la familia celebrará de forma íntima el cumpleaños de las dos niñas y el tan ansiado día de la bandera, con una promesa que no pudo ser.

«Desde que empezó el mes, las maestras venían preparando a los chicos por Zoom para hacer la promesa, tuvieron que leer un libro sobre Belgrano, y les contaron de qué se trata la promesa y la importancia de prometer algo», explicó Karen. Lola escribía en su cuaderno que las promesas no se pueden romper mientras trataba de contener su ansiedad por el acto en el que le prometería lealtad eterna a su querida celeste y blanca. «Dice que siempre va a ser argentina y que siempre va a amar a su bandera», afirmó su mamá en diálogo con LM Neuquén.