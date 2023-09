Le disparó a un nene de seis años tras una pelea que había tenido con su papá en un partido de fútbol amateur

La discusión sucedió la semana pasada en Castelar. El agresor lo fue a buscar a su casa días después y el menor quedó en medio de la balacera. Está fuera de peligro.

El niño que quedó en el medio de la balacera en Castelar, fue herido pero está fuera de peligro.

Un nene de seis años resultó herido de bala luego de que un hombre le disparase por una pelea que tuvo con su papá durante un partido de fútbol de un torneo amateur en Castelar.

La discusión se originó la semana pasada durante el encuentro deportivo y este sábado, mientras la víctima y su papá iban al supermercado a bordo de un auto Fiat Siena, fueron interceptados por el atacante.

Fue en la esquina de las calles Betbeder y Miró cuando el agresor los encontró y comenzó a perseguirlos. A los pocos metros le cruzó el auto, sacó un arma y comenzó a disparar.

Fue en medio de la balacera que uno de los tiros impactó contra la ventanilla del menor, que estaba en el asiento trasero, y las esquirlas le rozaron la cara y la ceja derecha.

Ante esta situación desesperante, las víctimas escaparon de la situación, se fueron hasta su casa y luego trasladaron al menor hasta la unidad de urgencias del hospital local.

En el lugar confirmaron que el niño de seis años se encuentra fuera de peligro y que se le realizaron las curaciones pertinentes: «De milagro las esquirlas no le provocaron la muerte», expresaron desde el centro de salud.

“Doblé por la calle Betheder en dirección a Gabriel Miró y Federico Nicolás Fernández, a quien todos conocen como ‘El Narigón’. Me cruzó el vehículo, bajó y directamente disparó aproximadamente a tres metros míos”, reveló la víctima al medio Primer Plano.

Melody, la mamá del nene, se mostró furiosa por el ataque: «Esto fue un intento de homicidio contra mi hijo y exijo justicia”.

«El nene está vivo de milagro y el atacante detenido. Pero no le hicieron peritaje del auto, que me dijeron que me lo lleve a casa, tampoco le allanaron la casa para buscar el arma y lo agarraron porque se entregó”, detalló.

Escrito por Micaela Cendra

