Lautaro Acosta fue denunciado nuevamente por violencia de género por su pareja

La joven escribió un fuerte mensaje contra el delantero de Lanús y pidió ayuda mediante las redes sociales.

Lautaro Acosta volvió a ser denunciado por violencia de género.Foto NA: Archivo

El delantero de Lanús Lautaro Acosta fue denunciado nuevamente por violencia de género por su pareja, quien escribió un descargo y pidió ayuda a través de las redes sociales.

La joven, llamada Ludmila Isabella, publicó un fuerte mensaje y fotos de una presunta agresión, mientras que aseguró que sufre “violencia psicológica, física y económica” y que lo denunció en la Justicia el 8 de junio pasado.

«Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicóloga y económica, de lo peor que se puedan imaginar, tengo fotos y audios para demostrarlo», expresó la pareja del atacante de Lanús.

Y agregó: «Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días. A mi ya me cagó la vida, me la arruinó, siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita. Una vez llegó a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa de carnicero y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba».

Tras repasar otros hechos de violencia, la joven continuó: «Solo puedo decir que es el padre de mi hijo Benicio y jugador de fútbol del Club Atlético Lanús. Por favor pido ayuda y que esto no vuelva a pasar más. Tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo. Nos dejó en la calle. Siempre creí en que él iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer y menos con un hijo».

«Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y lo gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es. Es violento hasta en la cancha y lo demuestra en cada partido. No doy más. El juzgado de familia número 10 de Lomas de Zamora todavía no sacó una medida cautelar desde el 8 de junio que hice mi denuncia, y el sigue amenazando. Por favor ayúdenme», cerró el mensaje.

NA