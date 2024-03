Las tres aplicaciones que más gastan la batería del celular y las razones por las que consumen mucha energía

Redes sociales, aplicaciones de streaming y videojuegos con los principales enemigos de la batería de los smartphones. Acá te comentamos cómo hacer para que no se agota tan rápido.

Hasta ahora, para conocer el estado de la batería en Android hay que recurrir a herramientas de terceros.

El consumo de batería es una de las principales preocupaciones de los usuarios de smartphones. Si bien hay varios factores que pueden afectar la duración de la batería, las aplicaciones son una de las principales causas de su agotamiento.

Es importante tener en cuenta que el consumo puede variar según el modelo de tu celular, la configuración que tengas y el uso que le des a las apps. Por ejemplo, algunos smartphones de alta gama o media tienen una mejor gestión de la batería que otros, y algunas apps están optimizadas para consumir menos energía.

Acá abajo te contamos cuáles son las 3 apps que más energía consumen en tu celular, otras herramientas que también agotan la batería del smartphone y las razones por las que lo hacen. Y al final también te compartimos algunos consejos para ahorrar batería y mejorar la duración de tu dispositivo.

Las redes sociales son de las aplicaciones que más consumen energía de la batería de tu celular. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat y app similares funcionan en segundo plano y, a menos que se cierren/apaguen específicamente, siguen consumiendo recursos, como por ejemplo el GPS (para agregar geoetiquetas o segmentación de contenidos por ubicación). Además, la descarga de imágenes y otros contenidos multimedia son constantes en las apps de redes, como la reproducción de videos. Por otra parte, sus actualizaciones constantes consumen mucha batería.

Ver películas y series en el celular es muy cómodo y es una gran opción en salas de espera, aeropuertos y transporte público, por ejemplo. Pero las aplicaciones de los servicios de streaming son de las que más agotan a la batería de tu celular. Incluso las que apps para escuchar música. Netflix, YouTube, Spotify, por ejemplo, Además, si para ver contenido le subís el brillo a la pantalla, el consumo será aún mayor.

Por último, la otra opción para pasar el tiempo, es la gran enemiga de la batería de tu celu: los videojuegos. Los jueguitos requieren que el procesador de tu smartphone funcione a pleno. Además, otros videogames para celulares utilizan el GPS y la conexión a internet, por lo que el consumo se duplica.

Consejos para ahorrar batería y evitar que se agote rápido

Cerrá las apps que no usés.

Desactivá laa actualizaciones en segundo plano de las apps que no la necesitan.

Reducí el brillo de la pantalla.

Desactivá el GPS cuando no sea necesario.

Activá el modo de ahorro de batería.

Utilizá la versión Lite de las apps. Muchas redes sociales cuenta con ella.

Desinstalá las apps que no uses.