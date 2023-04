Las reacciones opositoras al discurso de Cristina Kirchner en La Plata

Desde Horacio Rodríguez Larreta hasta Javier Milei se pronunciaron duramente contra la vicepresidenta, quien los fustigó por querer volver al modelo que «fracasó hace años».

“Hoy estamos discutiendo lo que fracasó hace años”, sostuvo Cristina Fernández de Kirchner durante la clase magistral que brindó este jueves en el Teatro Argentino de La Plata, recalcando que “es una eterna Argentina circular, en los personajes, en las propuestas”.

Así hizo referencia tanto a la dolarización de la economía, propuesta por algunos sectores, cuando la convertibilidad (una dolarización de hecho) estalló en 2001, y a los principales referentes de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy, todos ellos funcionarios de primera línea de la Alianza que gobernaba entonces.

El primero en responder a la vicepresidente fue el jefe de Gobierno porteño, para quien Cristina “se tiene que hacer cargo” de su participación en el actual Gobierno, afirmando que el «modelo kirchnerista está agotado».

«Escuchar hablar a Cristina Kirchner como si no fuera la Vicepresidenta de la Nación, como si su foto no hubiese estado en la boleta presidencial y como si no fuera la que armó y conduce este Gobierno, indigna», tuiteó Rodríguez Larreta.

El precandidato presidencial opositor consideró que la gestión del Frente de Todos «fracasó» y, dirigiéndose a la vicepresidenta, dijo que “volvió a demostrar que no le preocupan los argentinos», analizó, y vaticinó que «por suerte, lo que estamos viendo es el final de la Argentina irresponsable».

Otra precandidata presidencial de JxC que usó las redes sociales para referirse a Cristina Kirchner, fue Patricia Bullrich, ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, quien exclamó en Twitter: «¡BASTA, CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER! El pueblo se cansó de 20 años de autoritarismo, descapitalización y pobreza. El peor gobierno de la historia: su obra final».

“Cristina huele a naftalina”, sostuvo en la misma red social la diputada de la Coalición Cívica Paula Olivetto, mientras que su colega en la cámara baja MarianaZuvic (CC) se quejó porque la política argentina sigue “patológicamente dándole entidad” a la vicepresidenta.

Para el legislador y precandidato Javier Milei, en tanto, «Cristina Kirchner estuvo un rato largo hablando de Dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien”, agregó.