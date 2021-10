Las primeras fotos de Flor Vigna y Luciano Castro enamorados

La incipiente pareja vive un gran momento y ya no se ocultan de las cámaras. “Lo quiero y me hace bien”, declaró la actriz.

Luciano Castro y Flor Vigna, a los mimos en el gimnasio.

Flor Vigna y Luciano Castro sorprendieron a todos con su romance. Se mostraron a los besos en un gimnasio de Vicente López y el chisme no tardó en llegar a Los ángeles de la mañana, donde revelaron los detalles de esta inesperada historia. Ahora las cámaras los sorprendieron llegando al lugar donde entrenan y hasta se animaron a dar una nota juntos.

La sonrisa del actor confirma que está muy contento con este noviazgo reciente. “Estoy rebien. La saludé al principio y no me dio ni bolilla. Menos 10, ella en la suya. Y después empezamos a escribirnos…”, contó sobre el comienzo de la relación.

Ella fue un poco más explícita y dio más detalles: “Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo y estuvimos guardándolo para nosotros dos meses. Hace poquito decidimos dejarlo ser en público también. Lo quiero mucho y me hace muy bien”.

Sabrina Rojas, última pareja del galán, fue consultada por este romance y a diferencia de lo que dijo él sobre ella y el Tucu López, prefirió mantener distancia. “No tenía idea. No voy a opinar, ya es cosa de Lu”, pronunció. Por su parte, Flor Vigna llevaba varios meses soltera. Cuando todo parecía indicar que estaba en su mejor momento con Nico Occhiato, el vínculo se terminó abruptamente.

“Entre los dos entendimos que para trascender teníamos que aprender a ser nuestros propios productores. Es una persona que me impulsó a hacer lo que quería, a no quedarme en mi zona de confort. Somos muy parecidos y a la vez muy distintos, y eso es lo que nos llevó a estar siete años juntos. Quiero que ella sea feliz. No hay persona que se lo merezca más. Es una buena persona, compartí mucho tiempo y la considero parte de mi familia. Hoy en día no puedo llevar un contacto diario porque sería muy difícil, pero es una persona que siempre está”, señaló el conductor en una reciente entrevista.

La separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas

Castro le puso punto final a su matrimonio con Sabrina Rojas hace cinco meses. “En las redes me piden que volvamos, pero nosotros tenemos que querer. No nos aguantábamos más. Casi doce años, una pandemia de año y medio… Volvimos de Mar del Plata, entramos en casa y no nos separamos más porque no podíamos salir”, comentó la mendocina en julio.

Un año antes, había reconocido un gran hastío: “Somos una pareja totalmente común, no somos Marcelo Tinelli ni tenemos estrategias de prensa, hacemos lo que podemos. Hay un desgaste de la vida, no hay una fecha. La rutina trae un desgaste tremendo”.

Ahora él disfruta de las mieles del enamoramiento con Flor Vigna, que renunció a La Academia para dedicarse a la música. También está muy enfocada en el entrenamiento, y por eso contrató a Julieta Puente para que sacara su mejor versión. Fue en ese comienzo donde el destino le puso en el camino al actor, que está muy contento con su presente.