“Las obras responden a lo que pide la gente” aseguró Ziliotto en la licitación del Corredor Stieben

“Son pedidos de la gente. Esa demanda, que escuchamos y no escondemos, es la que nos impulsa para pensar cómo mejoramos la calidad de vida de pampeanas y pampeanos”, dijo el gobernador Sergio Ziliotto al encabezar, esta mañana, la licitación para la rehabilitación y pavimentación del corredor de la calle Stieben. La obra supera los $1.000 millones.

Acompañaron al mandatario pampeano, en el salón de usos múltiples de la Dirección Provincial de Vialidad, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Rodrigo Cadenas; funcionarios provinciales y municipales; y empresas oferentes. El mandatario pampeano afirmó que se está haciendo “una gran inversión pública, para intervenir en la economía mejorando la calidad de vida de las y los pampeanos. No es casualidad que hoy estemos aquí llevando adelante una nueva licitación para una obra en Santa Rosa. Pero no sólo licitamos, también adjudicamos, hacemos y terminamos las obras. Eso nos permite dar respuestas a las necesidades de la gente”.Y proyectándose al futuro detalló que “en poco tiempo más no sólo estaremos adjudicando esta obra, sino también las anteriores, que tienen impacto en Santa Rosa y en el conglomerado con Toay, donde la próxima semana adjudicaremos el pavimento urbano; además de la calle Felice”. Y subrayó que “son pedidos de la gente. Esa demanda, que escuchamos y no escondemos, es la que nos impulsa para pensar cómo mejoramos la calidad de vida de pampeanas y pampeanos”.

Diciembre licitando

Ziliotto detalló que “tenemos todo diciembre ocupado en licitaciones por 11.000 millones de pesos. Y el Presupuesto 2023, que está en la Cámara de Diputados, cuenta con una inversión pública de 72.800 millones de pesos. Esto no es una coyuntura, es respetar lo que prometimos y reafirmar que hay un Gobierno que apoya la actividad económica, que genera trabajo, riqueza y una distribución más equitativa”.

“Ratificamos nuestro compromiso porque es devolverle a la sociedad la confianza que nos dieron al momento de emitir su voto; pero también a la sociedad toda, que aporta los recursos públicos. El Gobierno los administra para que vuelvan dando respuestas y mejorando la calidad de vida”, finalizó.

Se presentaron seis empresas

Con un presupuesto oficial, actualizado a noviembre de 2022, de $1.021.157.000 y un plazo de trabajo de 24 meses; durante el acto licitatorio se recibieron seis ofertas: Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I., cotizó $1.316.372.829,12; Ribeiro S.R.L., por $1.385.784.992,84; Vial A S.A. cotizó $1.171.548.587,22; Jubete Omar Ángel, por $1.277.319.759,11; Burgwardt y Cia. S.A. cotizó $1.599.603.915,21; y Querandí S.A. por $1.300.247.422,35.-

Agradecimiento a la Provincia y a los oferentes

Por su parte, el intendente de la capital pampeana destacó la importancia de una obra que “resuelve la vida de las y los vecinos de la zona y de toda la ciudad”.

Di Nápoli se mostró satisfecho porque “los planes de obra que hemos trazado desde el primer momento con el gobernador Ziliotto, a quien le agradezco el acompañamiento para Santa Rosa; se están cumpliendo”.

También agradeció el compromiso de los oferentes: “hoy se han presentado seis ofertas, no es poca cosa, sobre todo teniendo en cuenta los complejos tiempos que atravesamos. Seguiremos generando trabajo para todas y todos”.

Detalles de las obras

Las obras comprenden la ejecución de pavimento asfáltico, reciclado de base de zonas pavimentadas con deterioro considerable, cordones y badenes, sumideros y ductos para el escurrimiento de agua, iluminación, reacondicionamiento de red cloacal, demarcación horizontal, veredas, barandas y todo trabajo adicional complementario.

El trazado del corredor entre las calles Pilcomayo y Asunción del Paraguay, entre Gobernador Duval y Av. San Martín (O) contará con dos calzadas principales de 10 m de ancho, una para cada sentido de circulación, separadas por un cantero central de ancho variable. El tramo de Gobernador Duval y Av. San Martín (O) adiciona tres rotondas: en intersección con 1º de Mayo, con calle Quintana y en el ingreso del Parque Recreativo Don Tomás.

Se pavimentarán varias calles laterales, entre ellas: Posta de Yatasto, Suipacha, Uspallata, Pilcomayo, Piedras, Reconquista, Caseros, Yapeyú, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Mendoza, 1º de Mayo, Chacabuco, Alsina y Ávila.