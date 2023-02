Las asesinas de Lucio Dupuy estarán en la cárcel «de por vida»

El tribunal de Justicia de La Pampa leyó la sentencia que dio la máxima pena a Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez.

Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy.

La madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, y Abigail Páez, su novia, fueron condenadas a la pena de prisión perpetua por asesinar al niño de 5 años. Ambas habían sido declaradas culpables el 2 de febrero por el delito de homicidio agravado, y Páez también por abuso sexual.

“Es una pena de por vida, no tienen posibilidad de salir en libertad porque el artículo 14 del Código Penal establece que no pueden pedir la libertad condicional bajo ningún término. transcurridos los 50 años, tampoco”, aseguró a la prensa Verónica Ferraro, que logró la condena junto al doctor Máximo Paulucci.

El veredicto indica que Magdalena Espósito Valenti es responsable del delito de «homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento».

Por su parte, Abigaíl Páez fue condenada por el delito de «homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento; en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad», precisó el tribunal.

La fiscalía impugnará la absolución del delito de abuso sexual a Valenti

La fiscal Verónica Ferrero, al ser consultada por la prensa sobre si realizarán una impugnación, aseguró que analizarán presentar un recurso por la absolución del delito de abuso sexual a Valenti. En este sentido, explicó que lo harán “no porque esperemos una pena más grave, sino porque los hechos ocurrieron de esa manera y queremos que así esté establecido en la sentencia”.

Sobre la calificación de odio de género, aclaró que no apelarán porque “no había sido solicitada por la Fiscalía porque las pericias psicológicas realizadas por nosotros no lo determinaron de esa forma”. No obstante, aseguró que “la querella si lo sostuvo porque cuentan con una pericia de un profesional que contrataron que sí lo determina”.