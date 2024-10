Las 5 razones por las que los expertos recomiendan desactivar Meta IA en WhatsApp y cómo hacerlo

Conocé los motivos para dejar de lado la inteligencia artificial en esta red social y cuál es el paso a paso para hacerlo.

Meta AI es la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Meta, integrada en plataformas como WhatsApp, Instagram y Messenger. A pesar de su practicidad, muchas personas recomiendan desactivarla de WhatsApp por diferentes razones, según aseguran expertos en la materia.

Esta tecnología a los usuarios hacer preguntas, recibir recomendaciones, resolver debates, crear imágenes y obtener información útil en tiempo real, tanto en chats individuales como grupales.

Por qué recomiendan desactivar Meta AI

.Seguridad de la información: El uso de chatbots desarrollados por la Inteligencia Artificial (IA) puede afectar la privacidad de los usuarios, ya que podría recolectar información importante, como datos personales, aumentando el riesgo de ciberataques.

.Dependencia tecnológica: El uso continuo de la tecnología puede generar una dependencia excesiva, disminuyendo la capacidad de los usuarios de realizar otras actividades.

.Control sobre el contenido: Sin el uso de la IA, tenés más control sobre qué tipo de contenido consumir y cómo interactuás en las plataformas y sitios online.

.Distracción: La interacción frecuente con los chatbots puede distraer de actividades importantes, ya que las personas pueden sentirse tentados a usar la tecnología en cualquier momento del día.

.Imprecisión de la información: Los chatbots puede presentar repuestas imprecisas y hasta falsas, por la posibilidad de tener errores. Además, los algoritmos de IA pueden estar influenciados por sesgos en los datos que fueron entrenados, favoreciendo ciertos puntos de vista.

Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp, paso a paso

Para quienes deseen desactivar Meta AI en WhatsApp, es importante tener en cuenta que la aplicación no permite eliminar completamente esta función, pero existe un truco:

.Abrir WhatsApp en tu celular.

.Localizar el chat de Meta AI.

.Eliminá el contacto.

.En caso de que haya un grupo, pedí al administrador del grupo que lo elimine si Meta AI está en un grupo.

.Revisá las configuraciones del chat o servicio si Meta AI está integrado en un servicio de asistencia, para desactivar la asistencia automatizada.

.Bloqueá el contacto si no lográs desactivar Meta AI con los métodos anteriores.

Cuáles son las 8 preguntas que no se le deben hacer a Meta AI en WhatsApp

Según explica la propia aplicación, los cuestionamientos que no se le pueden hacer son sobre los siguientes temas:

.Información personal: datos de contacto, información financiera, etc.

.Contenido explícito: pornografía, violencia gráfica, etc.

.Consejos médicos o legales: diagnósticos, tratamientos, asesoría legal, etc.

.Información confidencial: secretos comerciales, información no pública, etc.

.Derechos de autor: contenido protegido por derechos de autor sin permiso, etc.

.Discriminación y odio: contenido que promueva el odio, la violencia o la discriminación, etc.

.Actividades ilegales: instrucciones para realizar actividades ilegales, etc.

.Predicciones o adivinanzas: predicciones sobre el futuro, lectura de la mente, etc.

Cómo funciona Meta AI

Para acceder a Meta AI, solo tenés que pulsar el icono del círculo en la pantalla principal de WhatsApp. Al tocarlo, se abrirá una ventana de chat donde podrás interactuar con la IA como si fuera otro contacto.