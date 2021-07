Lanzamiento del programa de financiamiento Exportar Calidad

El Programa Exportar Calidad es un espacio desarrollado desde CFI con el fin de asistir, capacitar y orientar sobre diferentes estándares de calidad necesarios para potenciar la producción exportable y acceder a los mercados globales.

El Ministerio de la Producción, a través de la Dirección de Asistencia Técnica y Financiera, invitó a participar del lanzamiento del programa de financiamiento Exportar Calidad del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La iniciativa se desarrollará bajo la modalidad de seminario, dando comienzo este miércoles 21 de julio, de manera virtual a partir de las 10. El programa Exportar Calidad es un espacio desarrollado desde el CFI con el fin de asistir, capacitar y orientar sobre diferentes estándares de calidad necesarios para potenciar la producción exportable y acceder a los mercados globales.

El seminario ayudará a las empresas a profundizar sobre los sistemas de verificación y control de nivel internacional, con el objetivo de mejorar la competitividad exportadora y alcanzar así nuevas metas en el mercado mundial, apostando a apoyar a las empresas de las provincias argentinas en la diversificación de la canasta y la matriz exportadora y acompañarlas en ese proceso.

Cronograma

Jornada 1:

• Apertura y lanzamiento del programa de financiamiento Exportar Calidad

• Presentación de la línea de financiamiento – Mg. Diego Gomez

• Introducción a las certificaciones internacionales -importancia de las certificaciones- Ing. Agr. Gabriel Berardinelli – presidente de la Cámara Argentina de Certificadoras CACER

Jornada 2:

• Proceso de certificación – Jorge Libraghi

• Food Safety System Certification – FSSC 22000, reconocido por GSFI – Jorge Libraghi

• ISO 9001 – Jorge Libraghi

• ISO 14001 – Jorge Libraghi

Jornada 3:

• Kosher – Adjut Kosher

• Halal – Halal Catering, Amal Khalil

• FDA – Ozan Carranza

Jornada 4:

• Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control – HACCP– Letis, Ing. Flavia Bella

• GlobalGap– Letis, Ing. Flavia Bella

• Orgánicos – Pedro Landa OIA

Hora

21 jul. 2021 10:00 a.m.

28 jul. 2021 10:00 a.m.

4 ago. 2021 10:00 a.m.11 ago. 2021 10:00 a.m.

Consultas a [email protected]

Inscripción: https://bit.ly/3zgv4Ax