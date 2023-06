Lanús venció a Atlético Tucumán y se acerca a la zona caliente del campeonato

Con el 2 a 1, el Granate se ubicó a nueve puntos de River y aún tiene pendiente un partido ante Unión de Santa Fe.

Pedro De la Vega festeja el primer gol de Lanús ante Atlético Tucumán. Foto NA: CLUB LANÚS.

Lanús derrotó por 2 a 1 a Atlético Tucumán como local en el estadio Ciudad de Lanús por la decimonovena fecha del torneo de la Liga Profesional y se ubicó a nueve puntos de River, el líder del campeonato, con un partido menos ya que debe su encuentro ante Unión en Santa Fe.

Con los goles de Pedro de la Vega y el colombiano Raúl Loaiza, Lanús se hizo fuerte una vez más en su casa, donde perdió tan sólo un partido, ante River por 2 a 0.

En el principio del partido, Joaquín Pereyra quiso habilitar a Germán Estigarribia por la derecha, con un pase al medio, tras una gran jugada en el mediocampo pero el delantero estaba en posición adelantada y el VAR anuló el tanto.

Pero poco después los tucumanos apretaron más en el campo de juego y Mateo Coronel clavó un bombazo con la derecha desde afuera del área para el 1 a 0 parcial de los dirigidos por Lucas Pusineri.

Lanús se despertó, supo manejar muy bien los hilos del partido y también forzó al Decano al error en la defensa. Así llegó a dar vuelta el encuentro primero con una muy buena definición de De la Vega, y después una llegada inesperada de Loaiza para el 2 a 0.

Esta es la síntesis de Lanús vs. Atlético Tucumán por la decimonovena fecha del torneo de la Liga Profesional:

Liga Profesional.

Fecha 19.

Lanús 2-1 Atlético Tucumán.

Estadio: Ciudad de Lanús.

Árbitro: Silvio Trucco.

VAR: Nicolás Lamolina.

Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Felipe Aguilar, Cristian Lema, Julio Soler; Raúl Loaiza, Tomás Belmonte, Matías Esquivel; Franco Orozco, Leandro Díaz, Pedro de la Vega. DT: Frank Kudelka.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Francisco Flores, Yonatan Cabral, Matías Orihuela; Francisco Di Franco, Bautista Kociubinski, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 23m Mateo Coronel (AT); 35m Pedro de la Vega (L); 47m Raúl Loaiza (L).

Cambios en el segundo tiempo: 16m Guillermo Acosta por Kociubinski (AT); Ignacio Maestro Puch por Di Franco (AT); 24m Julián Fernández por Loaiza (L); Lautaro Acosta por Orozco (L); 33m Ramiro Ruiz Rodríguez por A. Sánchez (AT); 36m Franco Troyansky por Esquivel (L); 39m Braian Guille por Coronel (AT); 40m Juan Sánchez Miño por De la Vega (L); 41m José Sand por L. Díaz (L).

NA