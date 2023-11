Lamentable: el arquero de la Selección Sub 17 recibió insultos y amenazas en Instagram

Jeremías Florentín cerró los comentarios en su cuenta personal por la cantidad de mensajes.

Florentín durante el Mundial Sub-17 de Indonesia.FOTO NA: Redes.

Jeremías Florentín, arquero de la Selección argentina Sub-17, tomó la triste determinación de desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram tras recibir insultos y amenazas por un error que tuvo en el encuentro que perdió su equipo ante Alemania por penales en las semifinales del Mundial.

El nacido en San Justo y que actualmente juega en Talleres de Córdoba, padeció a los 9 minutos del primer tiempo la caída de su valla al no poder contener el remate de Paris Brunner que derivó en el 1 a 0.

Pese a que Argentina logró remontar la historia y forzó la tanda de penales, Diego Placente decidió cambiar de arquero para la definición desde los 12 pasos y en su lugar ingresó Franco Villalba, quien contuvo un remate pero no pudo evitar la derrota por 4 a 2.

Después del partido, con la tristeza a cuestas, llegó lo peor para Florentín, quien debió desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram por la cantidad de insultos que recibió.

Al enterarse de la contundente decisión que debió tomar el deportista por los insultos y agresiones que recibió en sus redes, Diego «Peque» Schwartzman se pronunció al respeto y expresó su malestar e indignación por la forma en la que fue agredido el joven futbolista.

«Increíble tener que aguantar estas cosas», escribió el tenista en Twitter dandole todo su apoyo no solo a Florentín, sino también a todo el equipo de la Sub 17 y repudiando, paralelamente, la mala actitud que tuvieron algunos hinchas tras la derrota.

El arquero de la Selección Sub 17 tuvo que desactivar los comentarios en Instagram. (Foto: Instagram)

Por otra parte, apenas terminó el cotejo, el juvenil Franco Villalba brindó declaraciones a TyC Sports: «Apenas empatamos el partido le dije a Diego que me ponga, que me tenía fe en los penales».

“Lamentablemente, no pudimos ganar, esto va a doler mucho. Teníamos una ilusión muy grande”, comentó.

Luego agregó: “Contento por el grupo que formamos, unos chicos muy buenos, uno se queda con esas cosas. Pero bueno, esto va a doler y va a seguir doliendo toda la vida, porque un Mundial Sub 17 no se juega todos los días”.

La Selección argentina Sub 17 logró un empate agónico 3-3 ante Alemania, pero cayó en los penales y no pudo concretar el pase a la gran final del Mundial, única conquista que le falta en la historia.

El viernes, desde las 9, jugará por el tercer puesto ante Malí que perdió frente a Francia por 2 a 1. Allí, los dirigidos por Placente buscarán igualar los terceros puestos conseguidos por Argentina en las Copas del Mundo Sub 17 de 1991, 1995 y 2003.

