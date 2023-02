La Zona 8 ganó los Juegos Deportivos de Verano

La Zona 8 conformada por Jacinto Arauz, Bernasconi, La Adela, Abramo, Guatraché, Colonia Santa Teresa, General San Martín, General Campos y Cuchillo Có se quedó con la edición 2023 de la competencia que organiza la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo del Ministerio de Desarrollo Social para niños y niñas asistentes a las colonias del ProVida.

Los Juegos se desarrollaron en el polideportivo “Amaury Edgardo Díaz” de Macachín para las categorías sub 12 y sub 14 en fútbol mixto, natación, beach vóley, y carrera de aventura. También hubo boccia, acuatlón y natación para personas con discapacidad.

Con la presencia de más de 700 chicos y chicas de las 10 regiones en las que se divide la provincia, los resultados en cada disciplina fueron los siguientes:

Beach vóley sub 12, femenino: 1) Zona 3; 2) Zona 8, 3) Zona 3; 4) Zona 1; 5) Zona 9; 6) Zona 4.

Beach vóley sub 14 masculino: 1) Zona 8; 2) Zona 4; 3) Zona 10; 4) Zona 1; 5) Zona 2; 6) Zona 3.

Fútbol mixto sub 12: 1) Zona 4; 2) Zona 10; 3) Zona 3; 4) Zona 4; 5) Zona 1; 6) Zona 9; 7) Zona 5; 8) Zona 6; 9) Zona 8.

Fútbol mixto sub 14: 1) Zona 8; 2) Zona 4; 3) Zona 9; 4) Zona 5; 5) Zona 1; 6) Zona 2; 7) Zona 3: 8) Zona 10; 9) Zona 7.

Carrera Aventura sub 12: 1) Zona 8; 2) Zona 2; 3) Zona 3; 4) Zona 9; 5) Zona 4; 6) Zona 5; 7) Zona 1.

Carrera Aventura sub 14: 1) Zona 3; 2) Zona 2; 3) Zona 8; 4) Zona 5; 5) Zona 9; 6) Zona 4; 7) Zona 1; 8) Zona 7.

Natación sub 12 femenino: 1) Zona 9; 2) Zona 5; 3) Zona 2, 4) Zona 3; 5) Zona 8; 6) Zona 4; 7) Zona 1; 8) Zona 6.

Natación sub 12, masculino: 1) Zona 3; 2) Zona 8; 3) Zona 2; 4) Zona 5; 5) Zona 1; 6) Zona 9; 7) Zona 4.

Natación sub 14 femenino: 1) Zona 9; 2) Zona 5; 3) Zona 2; 4) Zona 3; 5) Zona 8; 6) Zona 4; 7) Zona 1; 8) Zona 6.

Natación sub 14 masculino: 1) Zona 3; 2) Zona 8; 3) Zona 2; 4) Zona 5; 5) Zona 1; 6) Zona 9; 7) Zona 4.

Las posiciones finales

1) Zona 8 (Jacinto Arauz – Abramo – Bernasconi – La Adela -Abramo – Guatraché – Colonia Santa Teresa – General San Martín – General Campos y Cuchillo Có), 326,5 puntos; 2) Zona 3 (Eduardo Castex – Trenel – Arata – Caleufú – La Maruja – Pichi Huinca – Conhelo – Monte Nievas – Metileo), 304,5; 3) Zona 2 (Alvear – Alta italia – Larroudé – Falucho – Hilario Lagos – Vértiz – Speluzzi – Van Praet – Sarah – Ceballos – Ojeda), 247,5; 4) Zona 5 (General Pico), 246,5, 5) Zona 9 (Macachín – Toay – General Acha – Rolón – Miguel Riglos – Anchorena – Doblas – Ataliva Roca – Quehué – Alpachiri – Perú – Colonia Santa María – Unanue), 158,5; 6) Zona 4 (Lonquimay – Quemú Quemú – Villa Mirasol – Colonia Barón – Miguel Cané – Catriló – Uriburu – Anguil – Dorila – Relmo – Uriburu – Anguil), 146; 7) Zona 1 (Maisonnave – Rancul – Realicó – Parera – Ingeniero Luiggi – Embajador Martini – Quetrequén), 125,5; 8) Zona 7 (Santa Rosa), 118; 9) Zona 10 (25 de Mayo – Puelches – Gobernador Duval – Limay Mahuida – Chacharramendi – La Reforma – Puelén – La Humada – Algarrobo del Aguila – Santa Isabel – Casa de Piedra), 22; 10) Zona 6 (Victorica – Luan Toro – Carro Quemado –Telén – Mauricio Mayer – Loventué – Rucanelo – Winifreda), 4.