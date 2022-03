La vida de Peter Castro, de “Sin Codificar”: lejos de las adicciones y extrañando la televisión

El creador de la frase “Espectacular ah ah ah” brindó una entrevista y contó su presente, entre pinceles y un nuevo proyecto en el horizonte.

Peter Castro contó su presente en una entrevista .

José Luis Castro, más conocido como “Peter de Polvorines”, reapareció en una entrevista y habló de su presente. Con 57 años y “una vida acelerada”, el recordado personaje de Policías en Acción y Peligro: Sin Codificar continúa con su perfil bajo y reveló que está lejos de las adicciones.

“Tomaba mucho yo. Gracias a Dios hace cinco años que no tomo más ni una gota de alcohol, dejé el pucho también, y demás hierbas”, contó orgulloso en diálogo con Juan Etchegoyen.

La lucha de Peter Castro contra las adicciones

Peter Castro abrió su corazón y contó su presente: limpio de todo tipo de sustancia desde hace cinco años. Desde su experiencia intenta concientizar y sobre todo dejar un mensaje: se puede salir.

“Es feo estar con estas adicciones, pero hay que ponerle voluntad propia, quererse más a uno mismo y con la ayuda de Dios también y tus seres queridos que te alientan”, expresó.

“Yo le diría a aquel que esté con una adicción, que se quiera un poco más y que sin los vicios es mejor la vida: sentís más el gusto, respirás aire mejor. A todos los que están en el vicio decirles que todo es posible”, aseguró.

Peter Castro derrocha buena onda a cada lugar donde va.

Además, reveló su paso por el hospital por situaciones derivadas del consumo: “Un día fui al espejo y no era yo, estaba amarillo y ahí dije: ‘¿Qué pasó con mi color? Si yo soy morocho, no amarillo’. Me llevaron en ambulancia y le dije a mi señora que me acompañara”.

“Ahí llegamos y me enchufaron mangueras por los brazos, suero, me dijeron que me subió la bilirrubina, estuve cuatro días internado y ¿sabés que feo que es estar así? Una visita de media hora tenés”, dijo.

Cómo es el presente de Peter Castro

Peter Castro continuó con su bajo perfil y su vida cotidiana incluso cuando trabajó en televisión. Sigue pintando letras, dibujos y murales en los frentes de los locales. “Y con un humor que no se va”, bromeó el creador de la frase “Espectacular ah ah ah” con su gesto clásico.

“Los que me contratan dicen que me extrañan en la tele, que por qué no busco por otro lado. Yo le soy fiel a Dieguito Korol, que fue el que me mandó al estrellato”, afirmó sin tapujos. Además, aseguró seguir en contacto con Gustavo Pavan, productor de Peligro: Sin codificar.

Peter Castro fue una de las figuras de «Sin codificar».

Actualmente, vive en el barrio La Matilde de Garin con su señora Pamela. Además de tener tres hijos y también otros del corazón, es abuelo de varios nietos. Reveló que está próximo a encarar un proyecto propio en Telered. “Se va a llamar ‘El Show de Peter: espectacular”, adelantó.

José Luis sabe que nadie de la audiencia lo olvidó y es frecuente que le pidan fotos en la calle: “Siempre dispuesto para mi pueblo argentino”. Tan es así que, en las próximas semanas, estará haciendo un mural dedicado a Malvinas en el municipio donde vive.

Peter Castro trabaja pintando frentes de locales.