La UTA anunció un paro parcial de colectivos por falta de pago: la respuesta del Gobierno

Fuentes del sector advirtieron que de no recibir los depósitos adeudados realizarían la medida de fuerza. La Secretaria de Transporte indicó que “se instrumentan todas las medidas necesarias para asegurar los fondos lo antes posible”.

La posibilidad de un paro de colectivos está latente .

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos por “la falta de pago de salarios por parte de algunas empresas del AMBA”. Si bien no han publicado un parte de prensa, fuentes del sector advirtieron que habría “abstención de tareas” desde las 00 del viernes en caso de no recibir los fondos adeudados.

El comunicado de la UTA adviriendo por la situación del sector.

La medida se debe a que la UTA y los empresarios de transporte no llegaron a un acuerdo paritario y podría haber recortes en el servicio de las líneas de colectivo cuyos choferes no recibieron el pago del salario y el aguinaldo.

No obstante, desde el gremio que conduce Roberto Fernández indicaron que “la gran mayoría pagó y están pagando”, aunque advirtieron que aquellas líneas que no reciban los fondos no prestaran servicio.

El comunicado del Gobierno

“La Secretaria de Transporte informa que los pagos de los salarios son obligaciones de los empresarios con sus empleados. No obstante, cabe destacar, que no hay una fecha de pago obligatoria de fondos a las empresas”, anunciaron desde el Ejecutivo.

Asimimsmo, indicaron que “a pesar de ello, desde Transporte se instrumentan todas las medidas necesarias para asegurar los fondos lo antes posible” .”Debido a eso, el pago de las compensaciones que realiza la Secretaría de Transporte ya fue enviado al banco y está próximo a acreditarse en las cuentas de las empresas en las próximas horas”, indicaron.

Por último, aclararon que “las empresas que no presten servicios serán sancionadas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y se les realizará las deducciones correspondientes a las compensaciones del mes”.