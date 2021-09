La tormenta tropical Ida dejó al menos 23 muertos en Nueva York y Nueva Jersey

La tormenta eléctrica y varios tornados hicieron estragos en los Estados. Se cortó el servicio del metro de la ciudad y el aeropuerto de Newark.

La tormenta tropical «Ida» se sintió con fuerza en la noche de este miércoles en la costa este de Estados Unidos. Hay, al menos, 23 muertos los Estados de Nueva York Nueva Jersey. La tormenta, con fuerte aparato eléctrico y varios tornados, destruyeron casas y otros edificios y provocaron la interrupción de los medios de transporte público.

La actividad del aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, fue suspendida así como todas las líneas del metro de la ciudad de Nueva York. Trombas de agua entraban con furia por la boca de las estaciones y parte del trazado este jueves sigue fuera de servicio.

Según fuentes policiales, la mayoría de los muertos fueron por ahogo en sótanos y bajos residenciales de la Gran Manzana, como fue el caso de un joven de 22 años y su madre, que vivían en el distrito de Queens. Miles de personas han debido ser evacuadas de zonas de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Hace dos semanas pasó por la misma zona de la tormenta tropical Henri que hizo estragos también en la ciudad de Nueva York. El concejal del distrito 7 de Manhattan Shaun Abreu contó los motivos que condujeron al desastre en su cuenta de Twitter: basura amontonada en las rejillas y respiradores que supuestamente deberían servir de drenaje; infraestructuras obsoletas “desde hace décadas, que han llegado al límite de su capacidad”.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró el estado de emergencia, hasta ahora inédita por un fenómeno meteorológico. Consideró que las lluvias torrenciales de este miércoles son un “acontecimiento climático histórico”.El estado de emergencia afecta a unos 20 millones de personas, solo en esta metrópolis y sus condados adyacentes.

. “Por favor, no salgan a la calle esta noche y dejen que los servicios de emergencias hagan su trabajo. Si están pensando en salir, no lo hagan. No salgan a la calle. No conduzcan en medio de aguas tan violentas. Permanezcan dentro [de sus casas]”, pidió el alcalde.

Muchos habitantes de la ciudad postearon en sus redes fotos y videos que mostraban la gravedad de las inundaciones. En ellos se puede ver vehículos flotando por las avenidas de Nueva York, a personas con el agua que les llega hasta las rodillas, y cascadas cayendo de los techos de varias estaciones de metro.

Las inundaciones afectaron a una amplia zona que comprende desde el oeste de Filadelfia hasta el norte de Nueva Jersey. En la localidad de Elizabeth murieron cinco personas en el mismo complejo de apartamentos, mientras en la ciudad de Passaic, se registraron al menos otros dos fallecidos, dijo el alcalde de la localidad, Héctor Lora. La policía de Nueva York ha confirmado este jueves la muerte de ocho personas, una de ellas un niño de dos años, en los distritos de Brooklyn y Queens. La novena víctima mortal se produjo en un accidente de tráfico en una de las vías que atraviesan Central Park.

Los tornados generados por la tormenta Ida arrasaron también partes de Pensilvania y Nueva Jersey. Al menos nueve casas fueron destruidas en Mullica Hill, en Nueva Jersey, informó la cadena de televisión NBC10 de Filadelfia. El aeropuerto Newark Liberty informó a través de su cuenta de Twitter de la reanudación de “operaciones de vuelo limitadas” cerca de la medianoche después de suspender su actividad a última hora de la tarde del miércoles.