La separación más terrible de la China Suárez

La actriz habló de su vida amorosa y relató una de las veces en la que le rompieron el corazón. «Fue muy duro», aseguró.

La China Suárez habló de su vida amorosa en una entrevista con el influencer Grego Rossello para Luzu TV. Después de la escandalosa separación de Rusherking, la modelo comentó que le habían roto el corazón en más de una oportunidad.

“Me pasó dos veces, una a los veintipico… Fue muy duro, porque él era muy celoso. Me decía ‘te amo, pero no puedo con tu personalidad’. Se había enamorado de mi libertad y de mi independencia, y con libertad me refiero a mi forma de ser no a la de estar con 20 personas a la vez”, comentó la ex Casi Ángeles.

Al recordar el mal momento que vivió durante esa separación, agregó: “Me acuerdo que fue durísimo porque me vi arrodillada… fue la desesperación de pensar ‘¿qué hago arrodillada pidiéndole por favor que no me deje?’”. Al detallar los motivos por los que culminó esa relación, explicó “Porque me decía ‘te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad, me hace mal, me dan celos’… Y yo le decía ‘pero cambio’ y esas cosas que uno hace en momentos de desesperación…”.

En ese sentido, y a modo de aprendizaje, concluyó: ”La vida es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar… Pasa mucho que se enamoran de tu independencia y tu libertad y después es lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado”.