La sentida publicación de Silvina Luna, tras revelar que se encuentra a la espera de un trasplante de riñón

La actriz se encuentra afrontando un tratamiento de diálisis y en lista de espera del INCUCAI

Silvina Luna se encuentra afrontando un tratamiento de diálisis tres veces por semana.

En las últimas horas, Silvina Luna reveló que necesitará un trasplante de riñón, debido a la mala praxis que sufrió en 2010 por una cirugía estética. La modelo rompió el silencio, luego de que el doctor Aníbal Lotocki, condenado por los hechos, justificará su accionar en los medios.

“Quiero que cuentes que hace 12 años me cambió la vida”, confesó la exparticipante de Gran Hermano al periodista . En un desgarrador descargo, Luna develó que atraviesa un duro tratamiento de diálisis a raíz de que uno de sus riñones dejó de funcionar. “Cuatro horas, tres veces por semana, debe enchufarse a una maquina”, señaló.

Una vez que dio a conocer públicamente su delicado estado de salud, el medio artístico se mostró sumamente conmovido con su historia y la modelo escribió un mensaje de agradecimiento en su Instagram por todo el apoyo recibido tanto por colegas como por sus seguidores.

Silvina Luna estuvo internada como consecuencia de su cirugía estética.

“Hola, estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas de todos los medio gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo”, escribió la modelo.

“Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”, completó la actriz y panelista en la sentida publicación que realizó este miécoles por la tarde.

En febrero de 2022, el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al Dr Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión (y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina) por el delito de lesiones graves. La causa se inició por las denuncias de Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa, quienes acusaron al médico de realizar cirugías estéticas con productos prohibidos y en cantidades exageradas, lo que les provocó un importante daño en su salud.

Luna tenía 30 años en 2011, cuando durante la intervención quirúrgica en la que el médico le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) en glúteos y muslos, debido a la mala praxis resultó en hipercalcemia e insuficiencia renal. Un cuadro crónico que, desde entonces, le exige laboratorios semanales y la sumió en una investigación personal en busca de la solución. “Durante muchos años viajé, aprendí y visité médicos hasta descubrir que existe uno en Colombia dedicado al estudio de este tema que mata a miles de personas alrededor del mundo”, apunta. Mientras tiene la certeza de ir en “buen camino” con la esperanza puesta en los avances de la ciencia, asegura amanecer eligiendo de qué modo vive “el día a día”.

“Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy estoy buscando otras drogas que puedan reemplazarlo”, explicaría durante una de sus internaciones.

La modelo, al detallar los motivos que la impulsaron a recurrir a una intervención estética, aclaró: “Tuve muchas presiones. Y muy pocas herramientas también… Hacíamos teatro de revista y el cuerpo hegemónico era todo. Se usaban las tetas grandes y el culo acá arriba. Y yo me dejé llevar por eso, por buscar una seguridad en el exterior y querer cumplir con ese estereotipo. Eso me llevó a esa operación”.