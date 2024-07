La Selección Argentina Sub-23 cayó 2-1 ante Marruecos en el debut de los JJOO

El equipo de Javier Mascherano, con cuatro campeones del mundo desde el arranque, terminó perdiendo en un partido con mucha polémica.

La Selección Argentina Sub 23, que contó con cuatro campeones del mundo desde el arranque, estuvo lejos de mostrar su mejor nivel pero cayó 2-1 ante Marruecos en el debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se llevó adelante en el Estadio Geoffroy-Guichard, de Saint-Etienne, en un final muy polémico tras los incidentes. El partido se reanudó una hora y media después y se jugaron tres minutos.

En un primer tiempo muy parejo, la Selección Argentina mostró mucha intensidad por momentos a la hora de recuperar rápido la pelota pero nunca pudo llegar con peligro al arco rival. A medida que fueron pasando los minutos fue perdiendo esa dinámica y sobre el final Soufiane Rahimi, luego de una tremenda jugada colectiva, abrió el marcador para irse a los vestuarios con la ventaja.

Ya en el segundo tiempo, la Albiceleste no pudo cambiar la cara en el arranque y a los cinco minutos Soufiane Rahimi, de penal, estiro la ventaja que complico mucho las acciones. Sin embargo, el ingreso de Giuliano Simeone surgió efecto rápidamente y, el hijo del «Cholo», descontó.

Con más ganas que juego y con un poco de aire por los cambios realizados, la Sub-23 fue con todo en búsqueda del empate que terminó apareciendo en la última jugada con un cabezazo de Cristian Medina que capturó un rebote en el travesaño. Sin embargo, el cotejo debió suspenderse por incidentes, y una hora y media después, el partido se reanudó y el gol fue anulado.

Ahora, el seleccionado argentino deberá pensar en el segundo partido de la fase de grupos: ese cruce será este sábado desde las 10 de la mañana (hora de Argentina) ante Irak en el Stade de Lyon.

Calendario de partidos de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos 2024

Los partidos que jugará Argentina en la Fase de Grupos

. Fecha 1: Miércoles 24 de julio, 10.00 horas – Argentina vs Marruecos | Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne

.Fecha 2: Sábado 27 de julio, 10.00 horas – Argentina vs Irak | Stade de Lyon

.Fecha 3: Martes 30 de julio, 12.00 – Argentina vs Ucrania | Stade de Lyon .