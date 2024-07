La Selección Argentina le ganó 3-1 a Irak y se ilusiona con los cuartos de final en los Juegos Olímpicos 2024

El equipo de Javier Mascherano necesitaba una victoria para enderezar la clasificación y depende de sí mismo para conseguir la clasificación a la próxima ronda.

La selección Argentina le ganó 3-1 a Irak.

La Selección Argentina Sub-23 le ganó 3-1 a Irak en los Juegos Olímpicos 2024 y sumó sus primeros tres puntos en el certamen. Una victoria vital para mantener la ilusión en la cita olímpica que lo mantiene con chances de avanzar de ronda y buscar una medalla.

Los goles albiceleste fueron de Thiago Almada, Luciano Gondou y Ezequiel Fernández. Para los asiáticos anotó Aymen Hussein.

El equipo de Javier Mascherano se mostró mucho más consolidado que en el primer encuentro e impone su superioridad.

El próximo partido de la Selección argentina será ante Ucrania, el próximo 30 de julio.

Ezequiel Fernández marcó el 3 a1

Ezequiel Fernández coronó una gran jugada grupal, y con un remate desde fuera del área anotó el tercera gol de la Selección ante Irak. En 35 minutos del segundo tiempo, el equipo de Mascherano gana 3 a 1.

El combinado albiceleste juega con autoridad y gana confianza con el tercer gol, que da tranquilidad ante un rival inferior.

Calendario de partidos de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos 2024

Los partidos que jugará Argentina en la Fase de Grupos

Fecha 1: Miércoles 24 de julio, 10.00 horas – Argentina vs Marruecos | Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne

Fecha 2: Sábado 27 de julio, 10.00 horas – Argentina vs Irak | Stade de Lyon

Fecha 3: Martes 30 de julio, 12.00 – Argentina vs Ucrania | Stade de Lyon .