La Secretaría de Trabajo realizó relevamientos a trabajadores de aplicaciones

Se efectuaron relevamientos a 16 trabajadores de la empresa de reparto Pedidos Ya. En base a las respuestas recibidas sobre las consultas realizadas se constató que trabajan en promedio ocho horas diarias y todos los días se conectan para recibir los pedidos.

El próximo paso es requerir a la empresa empleadora la documentación que acredite el cumplimiento de la registración de los trabajadores y las constancias de los pagos, recibos, declaración jurada, etc. que están obligados a presentar.

De los relevamientos surge también la fecha de ingreso a las tareas que desarrollan, quién pauta el precio del costo del envío y cómo se calcula lo que percibe por envío. Lo mismo si existen consecuencias por no tomar pedidos asignados y si existe la posibilidad de ser sancionados en esos casos.

Además se les consultó si les son entregados elementos de trabajo, si la empresa confeccionó o implementó protocolo de higiene y salud en el trabajo en el marco de la pandemia por COVID-19.

En otros casos similares Tribunales de Justicia confirmaron el resultado de las inspecciones y acreditaron que las empresas de la plataforma tienen una relación laboral con los repartidores.

En esa oportunidad se detectó la falta de cobertura en materia de salud laboral, pago de aguinaldo y el otorgamiento de vacaciones en los repartidores relevados.

En cuanto a la forma de organización del trabajo propiamente, es decir respecto a quién da las órdenes, dirige las tareas y/o supervisa el trabajo, el reconocimiento de la responsabilidad de las empresas es contundente.

En todo caso será materia de discusión, análisis y debate si ese reconocimiento lo es bajo un régimen especial estatutario o si lo es mediante una expresa inclusión dentro del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que no admitiría grises es la existencia de relación de dependencia.