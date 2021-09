“La salida de esta crisis es con el Frente de Todos”: Pablo Echarri reflexionó sobre la derrota del Gobierno en las PASO 2021

El actor interpretó el resultado de las elecciones como un llamado de atención al oficialismo. “Debe intensificar el rumbo de crecimiento y recuperación del salario”, sostuvo.

El actor reiteró su apoyo al Gobierno.

Dos días después de las PASO 2021, Pablo Echarri compartió una reflexión sobre la dura derrota que sufrió el oficialismo en las urnas. “El Gobierno debe ratificar e intensificar el rumbo de crecimiento y recuperación del salario”, analizó. Pero más allá de esa observación, el posteo intentó renovar las esperanzas en el kirchnerismo.

“La sociedad debe darle un voto de confianza, la salida de esta crisis es con el Frente de Todos”, remarcó. Como demostró en más de una oportunidad, el actor confía en que el peronismo es la fuerza para transformar el país. Incluso, todo parece indicar que ese será el espacio donde se desenvolverá cuando aspire a un cargo público.

Sus referentes siempre han estado muy claros: Néstor Kirchner y Cristina Fernández. “Este hombre me enseñó que el miedo no es una opción a la hora de defender mis intereses y los de mi familia. Que la política es una herramienta maravillosa. Y a darme cuenta de que, en verdad, soy libre. Eternamente gracias”, dice uno de sus tuits dedicados al exmandatario.

A principios de julio, en diálogo con el programa Subí, después de te explico (AM 750), conducido por su cuñado Quique Dupláa, fue consultado sobre si en algún momento de su vida tiene pensado “abrazar una carrera política”, como pasó ya con muchos famosos.

Lejos de dudarlo, Echarri respondió: “Es algo que está dentro mío, ya los 14 años de SAGAI han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política, es decir utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de SAGAI es cambiar la calidad de vida del colectivo. Eso es fáctico y palpable”.

Pablo Echarri junto a Mercedes Morán, en un evento de actores con Cristina Kirchner.

Asimismo, continuó: “Cuando uno experimenta esa realidad, es difícil dejar de utilizarla, dejar la herramienta de lado. Lo que pasa es que tengo algunos deseos previos a eso, porque de hecho acabo de montar mi productora con un lugar físico para que funcione. Tengo la intención de generar ese espacio de creación como lo hice con (la productora) El Árbol”.

Específicamente sobre qué cargo le gustaría ocupar, remarcó: “No sé si lo que elegiría tendría que ver con lo legislativo, con ser diputado. Prefiero lo ejecutivo porque los años de SAGAI me dieron mucha experiencia administrativa. A mi me gusta mucho la intendencia, me parece que en un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que hay en mí, que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas”.

Más allá de su vocación, todavía falta un poco para que lance su candidatura. “No es nada que tenga definido ni que esté deseando en este momento. Quiero el día de mañana sostener el archivo, entonces que abro la posibilidad de discutir esto, aunque sea más adelante”, concluyó.