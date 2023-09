La respuesta de Ricardo Darín a Luis Brandoni por su crítica a «Argentina, 1985»

El actor usó contundentes términos para referirse al cuestionamiento de su colega por lo que muestra la película nominada al Oscar.

En las últimas horas el actor Luis Bandoni tildó de ser una «canallada» Argentina, 1985, el film de Santiago Mitre que muestra cómo fue el juicio contra los genocidas de la última dictadura cívico militar, donde su colega Ricardo Darín tiene un rol protagónico personificando al fiscal Julio Strassera.

En respuesta, Darín, quien interpretó al fiscal Julio César Strassera, se expresó dolido por los dichos de quien fuera su compañero en “Mi cuñado”.

Al ser consultado por Clarín, el actor fue conciso para referirse a su colega Luis Brandoni, quien había cuestionado el relato político de “Argentina, 1985″, filme de Santiago Mitre que llegó a ser nominado a los premios Óscar.

“No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza”, dijo el también protagonista de películas como “Nueve reinas” y “La cordillera”.

Y agregó: “No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy… Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio”, sumó Darín, quien compartió trabajo con Brandoni en “La odisea de los giles”.

La dura e inesperada crítica de Luis Brandoni a Ricardo Darín por «Argentina, 1985»

Luis Brandoni sorprendió en las últimas horas a realizar una fuerte crítica contra su colega Ricardo Darín por la exitosa película Argentina, 1985, a la que calificó como «una canallada».

Fue durante una nota con Osvaldo Bazán en la que el actor consideró que «los muchachos peronistas hacen películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín», por lo que apuntó a «esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine».

«Son capaces de cualquier cosa los peronistas. El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa», indicó sobre la premiada Argentina 1985.

Sobre si se comunicó con algún responsable del film que compitió en los premios Oscar, Brandoni señaló: «Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir ‘¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?’ Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía».

Sobre Darín, su colega consideró que no cree que sea peronista, y manifestó: «No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo no sé en qué revista lo del patrimonio de Cristina y después la presidenta lo llamó y él fue y le dijo ‘Soy un pelotudo!’…».

Brandoni, en la mesa de los que celebraron los indultos de Menem

Luis Brandoni pasó de ser un defensor de los derechos humanos, de estar a favor del juicio a las Juntas Militares a ser parte de un espacio donde están todos los que apoyaron el indulto de Carlos Menem.