La reacción de Cristina Kirchner al texto de un diputado en contra de Javier Milei

La expresidenta compartió un escrito de Rogelio Iparraguirre muy duro con Javier Milei, al cual calificó de «muy interesante».

Tras su extenso texto, Cristina Kirchner este viernes replicó un escrito del diputado de Unión por la Patria Rogelio Iparraguirre que marca errores de Javier Milei, entre ellos sus críticas a Lali Espósito y mecanismos de propaganda que asemejó a los que utilizaba Joseph Goebbels, ministro del dictador nazi Adolf Hitler. “Muy interesante. Me encantó”, adjetivó la expresidenta en Twitter.

Fragmentos centrales del texto destacado por Cristina Kirchner

.“Al Presidente le molesta mucho que le cuestionen sus afirmaciones eruditas. Le molesta mucho. No debate. Descalifica. No responde. Ataca. No contraargumenta. Manda a callar”.

.“Si hay una imagen que ha intentado construir Javier Milei desde sus apariciones televisivas hasta hoy es de alguien que sabe. Un erudito con espasmos de académico que se siente cómodo sobre todo cuando luce el traje de economista”.

.“El presidente realizó un recorte y advirtió sobre la existencia de un instrumento gramsciano que permite desplegar ‘propaganda’ para obtener apoyo sobre lo que se quiere implementar o cuestionar”.

.“Esas estrategias se asemejan más a las que Milei, junto a sus asesores Santiago Caputo y Fernando Cerimedo, suelen implementar: elegir y simplificar un enemigo único (la casta); responder una crítica con un ataque; vulgarización; orquestación; y unanimidad, que consiste en convencer a mucha gente que lo que piensa el líder es lo que piensa todo el mundo”.

.“Fueron dos mujeres las que lo incomodaron esta semana. Se nota. Cuatro entrevistas en poco más de 24 horas y una cantidad incalculable de publicaciones y reposteos en contra de un documento – escrito por las dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner – y las palabras sobre el escenario de una artista popular, Lali Espósito”.

.“Si las referencias se suman al conjunto de excentricidades que configuran la personalidad del Presidente, la pregunta concreta es: ¿Milei es un erudito o se hace? ¿Sucederá lo mismo si ahondamos en sus afirmaciones económicas?”