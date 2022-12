La producción caprina pampeana se destacó en Santa Isabel

Con la participación de productores caprineros de Victorica, Santa Isabel, Algarrobo del Águila, La Humada, Colonia Emilio Mitre, Puelén, Casa de Piedra y 25 de Mayo se llevó a cabo la tradicional fiesta del oeste pampeano. Premios y voces de la Fiesta icónica santaisabelina.

Desde el Ministerio de la Producción se subrayó el excelente trabajo realizado junto al municipio local, la Asociación Criadores Cabra Colorada, la Fundación Funsacha y productores para la 30° Fiesta Provincial del Chivito realizada el pasado fin de semana. Como en cada edición de esta emblemática Fiesta del oeste pampeano, desde el Ministerio de la Producción se llevó a cabo un trabajo mancomunado previo y durante las jornadas, junto a los organizadores, apuntando a visibilizar la producción caprina del sector alineados con las políticas productivas que para el sector, orienta y gestiona el gobernador Sergio Ziliotto. En esta nueva edición participaron productores caprineros de Victorica, Santa Isabel, Algarrobo del Águila, La Humada, Colonia Emilio Mitre, Puelén, Casa de Piedra y 25 de Mayo.

Las razas que participaron de la jura fueron, Criolla, Cabra Colorada, Boer/Cruza Boer en las siguientes categorías: Adulto macho (castrón 4 dientes a boca llena), Adulto hembra (cabrillona 4 dientes a boca llena), Adulto joven macho (castroncito diente de leche a 2 dientes), Adulto joven hembra (castroncita diente de leche a 2 dientes), Mamón macho y Mamona hembra.

Desde la Dirección de Ganadería, Marcelo Lluch explicó a la Agencia Provincial de Noticias que “el Ministerio participa activamente del evento, tanto desde nuestra área como de la Dirección de Extensión Agropecuaria y la Ley Caprina, asistiendo técnicamente en la organización general y control de los animales que participan como también colaborando en la premiación a través de alimentos y presentes que se sortearon en el tradicional almuerzo con productores”.

En ese marco desde la Subdirección de Producción Animal y Zoonosis se realizó el saneamiento brucélico y de tuberculosis de los caprinos que participaron en dicha exposición. Con lo cual se efectuó el saneamiento mediante sangrado, en más de 300 animales que ingresaron para la jura y admisión, provenientes de los departamentos de Chalileo, Chical Có, Puelén y Loventué. También se sanearon alrededor de 10 ovinos que también formaron parte de la muestra, tanto de raza Pampinta como Dorper.

De acuerdo a la Ley Provincial Nº 1489/93 que declara de interés provincial el Control de la Aptitud Zoo-Técnica Sanitaria de los animales reproductores de pedigree y puros por cruza registrados, se llevó a cabo el control de la aptitud zootécnica sanitaria de estos ejemplares participantes. “Los análisis se realizaron gratuitamente en el Laboratorio de Sanidad Animal de Santa Isabel dependiente del Ministerio de la Producción”, sostuvo Lluch.

En esta trigésima edición de esta Fiesta el Ministerio de la Producción estuvo presente a través del equipo de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, entre ellos el subsecretario, Ricardo Baraldi; los directores de Ganadería, Marcelo Lluch; de Recursos Naturales, Carlos Bonnemezón y de Extensión Agropecuaria, Virginia Martínez; además de los subdirectores de Producción Animal y Zoonosis, Laura Martínez, y de Extensión Agropecuaria, Federico Pelizzari.

Concurso caprino

La Copa de Gran Campeón 2022 correspondió a un ejemplar macho joven de la raza Cabra Colorada Pampeana de la cabaña “La Soledad”, propiedad de Raúl Lucero y Marta Zuñiga.

La Reservada Gran Campeona se fue para la localidad de 25 de Mayo y correspondió a una cabra adulta de la raza Cabra Colorada Pampeana del establecimiento “El Intruso”, propiedad de Ángel Hernández.

El «Gran Campeón castrón» fue para un ejemplar que presentó Julio Toledano de Puelén.

«Reservado Gran Campeón» fue para una cabra adulta colorada pampeana de Mauro Gallego, de 25 de Mayo.

En «cabra adulta» el ganador fue Mauro Gallego.

En «castroncito» ganó un chivo de Mauro Gallego.

En «cabrillona» el primer lugar fue para Luis Toledano, de Algarrobo del Águila.

En «mamona» ganó una cabra de Alberto del Río, de Santa Isabel. Mientras que en «mamón» un animal de Angel Hernández.

En la raza de «Cabra Criolla», en «castrón», el primer premio fue para Juan José Serraino, de la comunidad ranculche «Rosa Moreno Marikeo» de Victorica

En el rubro «cabra adulta», ganó un ejemplar de José Hernández, de 25 de Mayo.

En «castroncito» un ejemplar de Alberto del Río.

En «cabrillona criolla», fue primera una chivita de José Hernández.

En «mamón» fue para José Hernández y en «mamona» ganó Raymundo Cabral, de Santa Isabel.

También recibieron premios Ventura Leguizamón (Paso de los Algarrobos), Miguel Luque (Algarrobo del Águila), Eva Lefín (Puelén). Juan Berdugo (Casa de Piedra) y Ángel Hernández (25 de Mayo).

Cabe destacar también el remate de toros que este año contó con 29 toros y tres vaquillonas.

Protagonistas

Raúl Lucero, el productor de 75 años, representante de la cabaña “La Soledad” y toda una vida dedicada al rubro, contó que “las sensaciones que me dejaron la Fiesta son muy buenas. Más allá del premio obtenido, estuvo todo bien, aunque reconozco que no es fácil dejar a todos conformes. El balance es bueno, hay cosas para mejorar, pero estuvo muy bien desde la organización”.

Consideró que desde el Ministerio de la Producción “trabajaron bien con las tareas de logística, el traslado de los animales al predio y demás”, agregó. “Creo que lo importante es no perder de vista que es la Fiesta del Chivo y tiene que ser el chivo el protagonista. Uno que ha participado en varios lugares, quiere que se hagan las cosas de la mejor manera cuando está en su Provincia”.

Respecto al nivel de los ejemplares presentados consideró que, en esta edición, “el nivel estuvo un poco más bajo de lo habitual, venimos de un año muy malo. No veníamos con mucho entusiasmo debido al mal año. Estamos contentos por tener (como crianceros) el gran campeón, pero los animales no están en óptimas condiciones, debido a las sequias de los últimos años” afirmó.

“Tuvimos dos primeros puestos y un segundo lugar, con uno de esos sacamos el campeón de cabra colorada, ojalá podamos seguir sacando esos animales que identifican a la Provincia, son nativos del oeste”, explicó sobre la raza.

Por último, contó que en esta oportunidad se sumaron a la muestra competidores mendocinos con la raza Boer, “a mí no me convence esa raza, me quedo con los animales que se producen en La Pampa, en esta zona, que son muy buenos”, concluyó.

Ruth Cabral

Productora de la travesía, hija del lonko Curunao Cabral de la comunidad Epumer, Ruth remarcó la importancia de que “este año fue bueno porque cada uno sacó con su nombre, eso nos ayudó a que no vinieran muchos de afuera. Estaría bueno que el año que viene se compita con más gente de nuestra zona. No tenemos muchas cabras coloradas, tenemos mezcla”, resumió.