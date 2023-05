La poeta estadounidense Sharon Olds ganó la primera edición del Premio internacional Joan Margarit

El jurado decidió por unanimidad otorgarle el galardón por “su escritura no conformista y genuina” y por su “compromiso con la verdad y la presencia despiadada de la vida en su poesía”

Sharon Olds nació en San Francisco en 1942.

El galardón, que se le entregará a la ganadora dentro de unos meses en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York, busca premiar la obra de poetas extranjeros con una trayectoria consolidada y reconocida internacionalmente, lo que responde al interés que Margarit tuvo por dar a conocer en sus dos lenguas (el catalán y el castellano) a sus autores preferidos de otras lenguas y países.

La ganadora de esta edición es conocida por escribir una poesía «personal y mordaz», que describe gráficamente tanto la vida familiar como los acontecimientos políticos mundiales.

En este sentido, el jurado decidió por unanimidad otorgar el premio, de periodicidad anual, a la poeta californiana «por ser un referente dentro de la poesía norteamericana», además de por «su escritura no conformista y genuina».

Del mismo modo, el jurado destacó «el compromiso de Olds con la verdad y la presencia despiadada de la vida en su poesía, algo que adquiere especial relevancia en tiempos de la cultura de la cancelación y en una época en la que muchos piensan que una máquina puede escribir los mismos poemas que produce el desgarro de lo humano».

Quién es Sharon Olds, la ganadora del premio Joan Margarit

Tras conocer la decisión, Olds explicó que es «poco habitual que, al conocer la obra de un artista por primera vez, se sienta tan impactada» al recordar la impresión que la poesía de Margarit tuvo en ella la primera vez que le escuchó, en el Festival literario de Aldeburgh (Gran Bretaña) hace más de 15 años.

«Estoy en deuda con él por su resplandor, su inspiración con los pies en la tierra, y estoy agradecida a la familia Margarit, al Instituto Cervantes y a la Editorial la Cama Sol por unir su nombre al mío, tan afortunado», añadió.

La escritora, nacida en San Francisco en 1942, publicó su primer libro de poemas, Satan Says (1980), con 37 años y es autora de doce libros de poesía, el más reciente Balladz (2022). Además, fue poeta del Estado de Nueva York de 1998 a 2000. Actualmente, es profesora Erich Maria Remarque de Escritura Creativa en el Programa de Posgrado de Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York, donde ayudó a fundar programas de talleres para residentes del Hospital Coler y para veteranos de Irak y Afganistán.

Por otro lado, en 2022 ganó el Premio de Poesía Ruth Lilly; su poemario Arias (2019) fue preseleccionado para el Premio Griffin de Poesía 2020, y Stag’s Leap (2012), que incluía poemas que exploraban detalles de su divorcio, recibió el Premio Pulitzer en Estados Unidos y el Premio T. S. Eliot en Inglaterra. Mientras, el libro The Dead and the Living (1984), fue galardonado con el National Book Critics Circle Award y vendió más de 50.000 ejemplares, lo que lo convierte en uno de los volúmenes de poesía contemporánea más vendidos.

Quién fue Joan Margarit

El arquitecto y catedrático Joan Margarit (Lleida, 11 de mayo de 1938 / Barcelona, 16 de febrero de 2021) es uno de los poetas en lengua catalana más leídos, con una treintena de libros publicados desde finales de la década de 1970.

Su obra poética ocupa un lugar eminente en el panorama de la poesía catalana contemporánea. La mayor parte de su obra fue traducida al castellano por él mismo. También tiene obra traducida al alemán, el euskera, el hebreo, el inglés, el portugués y el ruso.

En 2018, al cumplir 80 años, se lanzó al mercado una nueva edición de la antología Todos los poemas (1975-2015), una autobiografía poética que reúne desde Restos de aquel naufragio hasta Amar es dónde.

Fue galardonado con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes en 2019. Ese mismo año recibió el 28º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

