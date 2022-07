La Pandemia, como el diluvio, inundó los hormigueros

Por Ricardo Bustos *

Los argentinos, que siempre hemos creido ser campeones morales, mejores en todo, sin tener la capacidad de reconocer por una vez en la vida que somos como la peste porque no es casualidad que no nos quieren en ninguna parte, hemos recibido la peor de las ofensas en nuestro propio rostro. YA NO EXISTIMOS. No existimos como pais y menos como Nación porque somos una fábrica de hipócritas que solo canta el himno cuando juega el mundial de fútbol la Selección Nacional, Nos hemos convertido, gracias a la noble dirigencia política, millonaria desde el inicio de la gestión, en una región de América al sur de Bolivia y paraguay, envuelta por las banderas de Brasil, uruguay y Chile, que hasta hoy, nos tienen lastima al saber que éramos sus referentes culturales, industriales y sociales.

¿Teníamos petroleo y gas…o era una mentira para hacernos creer a los ignorantes y sumisos ciudadanos argentinos que éramos una potencia industrial? La realidad nos golpeó el rostro y cuando despertamos, ya era tarde. La mitad de Argentina fué convcertida en una gran «Villa Miseria» con hermanos hacinados, sin saber leer o escribir y por ende, tampoco con capacidad para discernir entre un partido político o un populismo de millonarios dirigentes.

Nada debe asombrarnos. Todos de alguna manera fuimos cómplices. Quienes votaron a los gobiernos populistas, o aquellos que depositamos la confianza en la mal llamada y mentirosa «oposición», esa que siempre levanta las manos para aprobar proyectos inviables, solo por conservar su lugar en el Congreso y recibir dádivas de manera repugnante como pago poor su complicidad.

Inventaron el «todes, todex, unes» para atraer a esa generación de inválidos intelectuales y se hacen llamar milenials o jóvenes idealistas, subestimando la capacidad de quienes les dieron sus vidas y las herramientas para que pudieran instruirse en las Universidades gratuitas, pero prefirieron vivir de la política y su «caja millonaria».

Acá ya nada importa si fué Perón, Irigoyen, Menem o Kirchner, porque todos saquearon al país con sus fórmulas magicas y libretos respetados al pie de la letra.

«Las estimaciones privadas muestran datos sociales escalofriantes, y señalan que ya ni siquiera teniendo trabajo, formal o informal, se está a salvo de ser pobre. La inflación anual de dos dígitos y la suba sostenida en alimentos y bebidas por encima de la media mensual es un golpe letal a los ingresos familiares, que cada vez alcanzan menos». (Perfil)