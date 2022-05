La Pampa, sede del V Taller Regional sobre Rehabilitación y Restauración Ecológica en la Diagonal Árida

Se concretó hoy la quinta edición del Taller que busca generar un espacio de participación y debate de los involucrados en el estudio y práctica sobre la rehabilitación y restauración en la Diagonal Árida de la Argentina.

El mismo tiene como fin consensuar y proponer gobernanzas ambientales que contengan pautas de manejo de los ecosistemas, para un aprovechamiento social y ambientalmente sustentable.

El acto de apertura se realizó en el Auditorio del Centro Provincial Cultural Medasur, con la presencia del secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Néstor Lastiri y el subsecretario de Ambiente, Fabián Titarelli. Además, estuvieron los representantes del Instituto del Agua y Medio Ambiente (IAMA), de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y de Agronomía, de la Universidad Nacional de La Pampa; del INTA; del Consejo Profesional de Ciencias Naturales (COPROCNA) de La Pampa y de la Dirección General de Recursos Naturales de la Provincia.

El Taller, que se desarrollará hasta el próximo sábado, tiene como objetivo abordar la temática histórica del Taller Regional sobre Rehabilitación y Restauración en la Diagonal Árida de la Argentina, que es: ecología de la restauración, educación ambiental, gestión ambiental y gobernanza. También, se pretende avanzar en la propuesta de socializar el conocimiento de la restauración, ahondar en investigaciones sobre la fauna nativa, fortalecer las políticas de conservación a fin de frenar la destrucción de los ecosistemas, valorar económicamente los bosques, arbustales, pastizales, humedales, mares y sistemas hídricos; identificar y cuantificar los pasivos ambientales; y trabajar en encauzar políticas y acciones concretas para la conservación de la biodiversidad.

Entre las actividades se prevé la realización de conferencias magistrales de referentes nacionales e internacionales y talleres, además de presentaciones orales y en posters, y una salida a campo, entre otras.

Fabián Titarelli

Durante la presentación el subsecretario de Ambiente remarcó la importancia de trabajar en estos temas a raíz de los problemas ambientales que sufre el planeta. “Es dar un paso más en el tema de restauración, es un tema importante que nos tenemos que ocupar, lamentablemente a raíz de los problemas que está sufriendo el planeta en general, sobre todo en cuanto a la degradación de los ambientes naturales y las pérdidas de especies”, contó.

Respecto al taller, explicó que contará con gente de mucha experiencia en los temas a abordar. “Seguramente nos va a permitir aplicar todo esto en la Provincia y en la Argentina en general. Es una taller técnico, destinado a alumnos de carreras que están involucrados directamente con la temática, ingeniería en recursos, biología y a los técnicos de organismos estatales que son los que pueden aplicar o servir este taller”, afirmó.

Néstor Lastiri

Por su parte el secretario de Recursos Hídricos explicó que desde su cartera, se buscó intervenir fuertemente para visibilizar la situación ambiental, “y de grave degradación que estamos sufriendo por el tema del desaguadero Salado-Chadileuvú-Curacó, que como saben recorre desde Catamarca hasta la desembocadura en el océano del río Desaguadero, y que a La Pampa, como a otras provincias, como San Luis y Buenos Aires, los afecta en el sentido de que no tenemos una gota de agua desde hace muchísimos años. Y esto no es un problema de aridez, sino un problema de gestión, manejo y apropiación del agua que hacen las provincias aguas arriba en todos los afluentes que componen este sistema hídrico”.

“En consecuencia, estamos predispuestos a participar de este evento para promover la visibilización y la toma de conciencia de todo lo que es necesario hacer y gestionar para que se rehabilite o restaure todo este sistema hídrico, que hoy está en una compleja situación de institucionalidad jurídica y ambiental, porque se continúan haciendo obras aguas arriba como El Tambolar, y no se revierte aunque sea mínimamente la gestión para conseguir el agua”, concluyó.

Talleres propuestos

1. Sociabilización del conocimiento de la restauración.

2. Restauración de ambientes a partir de la reintroducción de especies nativas.

3. Políticas de restauración.

4. La importancia y valor de los humedales en la diagonal árida argentina.

5. Restauración de sistemas naturales afectados por incendios y ganadería.

El sábado se realizarán salidas de campo para conocer algunos ambientes donde se llevan a cabo proyectos de restauración en la provincia de La Pampa y la situación ambiental de la cuenca del Atuel, Salado Chadileuvú Curacó Colorado.