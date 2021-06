La Pampa innova y proyecta generación de energía renovable con recursos hidrocarburíferos

“Con recursos no renovables, licitación pública mediante, avanzaremos en la puesta en marcha de una planta de generación de energía renovable que será propiedad de Pampetrol y de todos los pampeanos”, afirmó el gobernador, Sergio Ziliotto, tras el anuncio del inicio del proceso licitatorio del área hidrocarburífera Medanito Sur. Subrayó que «el objetivo supremo es que en 20 años seamos dueños de nuestra energía, que seamos soberanos, para lograr mayores inversiones, más desarrollo, más trabajo y, por ende, mejor calidad de vida para todos las pampeanas y pampeanos”.

Con la presencia de todos los sectores involucrados en la temática de la energía, el gobernador, Sergio Ziliotto, encabezó el anuncio de la licitación del área Medanito Sur, proceso que contempla que la empresa que obtenga la concesión, deberá invertir 5 millones de dólares en una planta de energía renovable que será propiedad de la Provincia.

Acompañaron al gobernador, el vicegobernador, Mariano Fernández; el ministro de Hacienda y Finanzas, Ernesto Franco; la presidenta de Pampetrol, María Roveda; la ministra de la Producción, Fernanda González; y el secretario de Energía y Minería, Matías Toso.

“Compromiso de todos”

“Esto es fundamental para toda la sociedad pampeana, porque más allá de ser una decisión del Gobierno, es una política de Estado”, subrayó Ziliotto y valoró la presencia en la presentación del presidente de la Cámara de Diputados y los presidentes de los bloques, “entendiendo que esta es una Ley trascendental para la economía y para el futuro de las y los pampeanos”.

Destacó también la presencia del directorio de Pampetrol, de representantes del Consejo Directivo de Fepamco, de autoridades de la Administración Provincial de Energía y representantes de los trabajadores de Luz y Fuerza.

“Afrontamos un gran desafío y necesitamos definirlo entre todos”, expresó el gobernador, para luego enfatizar que “hace mucho tiempo decidimos poner en valor los recursos naturales de La Pampa. Fue política de Estado a partir de la modificación de la Constitución del año ’94, de la sanción de la denominada Ley Corta de Hidrocarburos a nivel nacional “.

“Recursos estratégicos”

Indicó que estas herramientas comenzaron a determinar que “los recursos naturales son estratégicos, no solo para la defensa de nuestra autarquía, sino también pensando en un desarrollo sustentable desde lo ambiental y fundamentalmente como herramienta para mejorar la calidad de vida de todas y todos”.

Mencionó la política hidrocarburífera llevada adelante por el ex gobernador, Carlos Verna, y recordó que en aquel momento “rompimos el cerco de una política nacional, porque es inédito e inusual que haya regalías fijadas en un mínimo del 20 % y que haya participación estatal obligatoria cuando se concesionan áreas petroleras”.

“Hoy estamos reafirmando esa política a partir de que, hace más de un año y pandemia de por medio, nos pusimos el objetivo de diseñar y sancionar una política de Estado en relación al desarrollo energético”, puntualizó.

Agregó en este sentido que ahora “avanzamos un paso más, viendo cómo potenciamos nuestros recursos y viendo cómo entramos en la transición de pasar de los recursos naturales no renovables a renovables. Sabemos que tenemos un horizonte, se habla de 25 o 30 años, tenemos que estar preparados para seguir manteniendo nuestra capacidad de generar nuestros propios recursos”.

Ziliotto aseguró que “la energía es estratégica, incluso pensada desde el punto de vista territorial. Y es por eso que esta licitación, que se hace en el sudoeste de la provincia de La Pampa, tiene una herramienta totalmente innovadora como es que a partir de la inversión privada en un área hidrocarburífera podamos avanzar en resolver la necesidad de mayor potencia instalada en el norte de la provincia de La Pampa, que es donde tenemos mayor déficit”.

Indicó que la concepción ideológica del proyecto en el que avanza La Pampa considera “a la energía como un bien para crecer y, con ese objetivo, asumimos la responsabilidad de decidir el rol que cumple y el destino que tiene la energía en nuestra Provincia”.

Medanito Sur

El objeto del llamado a Licitación Pública es dar inicio a un plan de trabajos para el desarrollo del área hidrocarburífera “Medanito Sur”, que cuenta con 47 pozos en producción cuyo volumen diario ronda los 63 m3 por día, está ubicada 50 km. al sur de la localidad de 25 de Mayo y cuenta con una superficie aproximada de 108,7 km2.

Los interesados deberán presentar un proyecto de generación de energía eléctrica para la construcción de una o más plantas de generación de energía a partir de fuentes renovables, con un monto de inversión mínima que asciende a cinco millones de dólares (U$D 5.000.000). La planta deberá ser entregada bajo la modalidad “llave en mano” a Pampetrol SAPEM, quien detentará la titularidad de la misma y comercializará la energía producida dentro del sistema eléctrico provincial para atender a las necesidades y consumos de la sociedad pampeana.

Quien resulte adjudicataria de la licitación podrá además asociarse con Pampetrol, hasta un 50 % en la generación y venta de energía si decide invertir por encima del monto de inversión mínima.

“Reconversión energética”

“Este proyecto promueve la reconversión energética a través del aprovechamiento de la renta obtenida de la explotación hidrocarburífera para apalancar proyectos de generación de energía limpia. Es una acción concreta hacia la autarquía energética y pone en marcha el mercado local de Energía Eléctrica promoviendo soluciones de abastecimiento en puntos estratégicos y descentralizados en nuestra Provincia”, remarcó el secretario de Energía y Minería, Matías Toso.

El área Medanito Sur dio inicio a la política pública hidrocarburífera pampeana en el año 2006 cuando se licitó por primera vez. Nuevamente protagoniza un hito que reafirma y profundiza la política pública energética.

“Contexto favorable”

“El alza del precio internacional de referencia del crudo marca un contexto favorable para el llamado a esta licitación, por lo que resulta competitiva y beneficiosa, no solo desde el aprovechamiento de la explotación hidrocarburífera, sino también desde la rentabilidad del 20 % como mínimo de las regalías que se garantiza a la Provincia.

Por otra parte, el desarrollo de la planta de generación es el primer proyecto de Pampetrol como empresa de energía de la provincia”, expresó María de los Angeles Roveda, presidenta de Pampetrol.

Para cerrar la presentación, el secretario de Energía, Matías Toso y la presidenta de Pampetrol, María Roveda esbozaron características del pliego de licitación y precisaron que para obtener mayor información se puede ingresar al sitio web de Pampetrol: www.pampetrol.com